Evropski obavještajci: Rusija planira sabotaže širom kontinenta

Rusija planira nasilne sabotaže širom Evrope, upozorile su Evropske obavještajne agencije vlade zemalja.

Oni navode da Rusija priprema tajne bombaške napade, oštećenja infrastrukture i podmetanja požara, bez fokusa na potencijalne civilne žrtve.

- Smatramo da je veoma porastao rizik od sabotaže - rekao je Thomas Haldenvang, šef njemačke obavještajne službe, prošlog mjeseca na sigurnosnoj konferenciji.

Tome su prethodila hapšenja dvojice njemačko-ruskih državljana zbog planiranja napada na vojne i logističke lokacije u Njemačkoj.

Vlasti Velike Britanije su krajem aprila optužile dvojicu muškaraca za izazivanje požara u skladištu u kojem su se nalazile pošiljke pomoći za Ukrajinu. Engleski tužioci tvrde da su radili za rusku vladu.

Sigurnosne službe u Švedskoj istražuju niz nedavnih iskliznuća vozova s šina, za koje sumnjaju da bi se moglo raditi o sabotaži. Prošlog mjeseca je češki ministar saobraćaja kazao da je Rusija pokušala uništiti signalne sisteme na češkim željeznicama.



U februaru su u Estoniji ruski obavještajni operativci izveli napad na automobil ministra unutarnjih poslova. Francusko ministarstvo odbrane također je ove godine upozorilo na moguće ruske napade vojnih lokacija, piše Financial Times.

Duboka zabrinutost

NATO je u četvrtak izrazio duboku zabrinutost zbog rastućih ruskih "malignih aktivnosti na savezničkom teritoriju". Njemačka je u petak zaprijetila posljedicama po Moskvu zbog hakerskog napada na socijaldemokratsku stranku kancelara Olafa Šolca 2023.

Analitičari britanskog instituta Royal United Services Institute su u nedavnom izvještaju istaknuli kako Rusija aktivno radi na tome da pojača svoj utjecaj u Evropi, pri čemu koristi posrednike poput ruske dijaspore i kriminalne grupe s kojima Kremlj ima dugogodišnje veze.

Budući da je Rusija pojačala aktivnosti na evropskom kontinentu, sigurnosne službe su u stalnom stanju pripravnosti te nastoje identificirati mete koje su im možda promaknule. Primjera radi, još uvijek ima dosta neodgovorenih pitanja o eksploziji u tvornici municije BAE Systems u Velsu koja opskrbljuje Ukrajinu granatama.



Uništeno skladište oružja

U oktobru 2014. uništeno je češko skladište oružja u kojem se nalazilo oružje za Kijev. Kasnije je otkriveno da su agenti ruske vojne obavještajne službe postavili eksploziv. U petak je izbio veliki požar u tvornici u Berlinu koja je u vlasništvu kompanije za proizvodnju oružja Diehl, a koja također opskrbljuje Ukrajinu.

Požar je gasilo više od 160 specijaliziranih vatrogasaca, a stanovnicima u velikom dijelu zapadnog dijela glavnog grada je rečeno da zatvore prozore zbog mogućih otrovnih para.

- Dosadašnje sabotaže su služile u svrhu stvaranja haosa, ali se mogu koristiti i za stvaranje dezinformacija. Rusija također želi putem ovih napada steći što više znanja za slučaj da stvarno poželi imobilizirati Evropu. To su vježbe - rekao je Kir Žils, viši savjetnik u britanskom institutu The Royal Institute of International Affairs.