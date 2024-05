Sanja Doležal, hrvatska pjevačica, slavi 61. rođendan

Na današnji dan 1963. godine, rođena je Sanja Doležal, hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica. Postala je članica zagrebačke pop-rock grupe "Prva ljubav" 1981. godine. To je bio prvi teen sastav na prostoru bivše Jugoslavije, koji je djelovao do 1978. do 1982. godine. Kao članica grupe snimila je albume "Privatno" (1981.) te "Kad ostanemo sami" (1982.). Materijalom na ova dva albuma okrenuli su se više zrelijoj pop publici, što je na kraju rezultiralo sve manjim brojem prodanih primjeraka albuma. Prije nego što su se razišli 1982. godine snimili su Dinamovu himnu.

4. mjesto na Evroviziji

Doležal je potom postala pjevačica pop grupe "Novi fosili", od 1983. do 1991., te ponovno od 2005. godine. S grupom je postigla velike uspjehe, snimila albume prodate u stotine hiljada primjeraka i nastupala na rasprodanim koncertima. Na Evroviziji 1987. godine, "Novi fosili" nastupili su s pjesmom "Ja sam za ples" te osvojili 4. mjesto s 92 boda.

Nakon odlaska iz "Novih fosila" Sanja je snimila tri samostalna albuma. Imala je ulogu novinarke "Zvjezdanog tracha" u muzičkoj tv-emisiji "Je l'me netko tražio", za koju je otpjevala i uvodnu istoimenu pjesmu. Bila je voditeljica talk-showa "Sanja" na RTL-u od 2004. godine. Bivša je voditeljica jutarnjeg programa na HRT-u. Voditeljica na RTL- u od decembra 2016. Na Novoj TV radi od januara 2018. godine.