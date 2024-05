Sociolog Gorazd Kovačič: Studenti preuzimaju dio odgovornosti za rješavanje velike moralne krize današnjeg svijeta

Slovenački studenti sa Fakulteta društvenih znanosti preuzimaju dio odgovornosti za rješavanje velike moralne krize današnjeg svijeta, ocijenio je sociolog Gorazd Kovačič, javlja Anadolija.

Studentski protesti

- Oni su se sada pridružili međunarodnom pokretu studentskih protesta za pravdu u Palestini. Time preuzimaju svoj dio odgovornosti i vrše pritisak na rukovodstvo fakulteta i univerziteta, a posredno i na državno rukovodstvo, da učine ono što je ispravno po pitanju palestinske krize. Ovo je njihov mali doprinos rješavanju ove velike moralne krize u današnjem svijetu - rekao je Kovačič gostujući na TV Slovenija.

Navodi da je koncept antisemitizma je nedavno u nekim zemljama iskrivljen.

- Svaka kritika politike Države Izrael smatra se antisemitizmom. Ovo je potpuno neopravdano. Nije istina da svi Jevreji podržavaju rat protiv naroda Gaze. U Izraelu se održavaju masovne demonstracije protiv ovog rata u kojima učestvuje do 150.000 ljudi. U Sjedinjenim Državama američki Jevreji su jedna od važnih grupa koje organiziraju propalestinske proteste. Odnosno, suprotstavljanje Netanyahuovom ratu i izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija svim oblicima nasilja jednostavno se ne može izjednačiti s netrpeljivošću prema Židovima. Jer značajan dio Jevreja u raznim zemljama, uključujući Izrael, tome se aktivno opire - navodi Kovačič.

Kaže da su pravi prijatelji Jevreja i Izraela oni koji vladi Benjamina Netanyahua govore šta radi pogrešno.

Zauzimanje prostorija fakulteta

Zauzimanje prostorija fakulteta je, navodi, izraz građanske neposlušnosti.

- Oni koji su zauzeli prostorije Fakulteta društvenih znanosti ili protestirali svjesno krše određene propise, na primjer Pravilnik Univerziteta u Ljubljani o disciplinskoj odgovornosti studenata, jer žele skrenuti pažnju na znatno težu moralnu nepravdu. Time rizikuju da budu kažnjeni, na primjer za ometanje predavanja ili nešto slično. I ovo treba shvatiti kao građanski čin, kao upozorenje da ovakvo nasilje kakvo se sada dešava širom svijeta nije prihvatljivo - ističe Kovačič.

Ocjenjuje da je odgovor na genocid u Gazi previše mlak.

Dešavanja u Gazi

- Ono što se dešava u Gazi je očigledno genocid, a kada se ovako nešto dešava, morate se jasno definisati. Dvostruki standardi su do neba. Kada uporedimo odgovor Zapada na rusku invaziju na Ukrajinu i napad izraelske države na narod Gaze, to je potpuno drugačije. Zapad aktivno podržava i naoružava Izrael. Naši saveznici u NATO-u i Evropskoj uniji isporučuju bombe dizajnirane za rušenje nebodera, odnosno civilne infrastrukture. I to je problem za nas kao člana ove dvije organizacije. Samo priznanje Palestine neće biti dovoljno. Ovdje treba slijediti primjer kako smo reagovali na ruski napad na Ukrajinu. Trebalo bi uvesti sankcije protiv Izraela. I ne samo to. Zapravo, treba uvesti sankcije protiv ključnih zemalja koje podržavaju Izrael u međunarodnoj zajednici i naoružavaju ga - navodi Kovačič.

Naime, oko stotinjak studenata Fakulteta društvenih znanosti zauzelo je u srijedu poslijepodne veliki amfiteatar Fakulteta društvenih znanosti i odbila ga napustiti u znak podrške stradanju naroda Palestine, pri tome tražeći od uprave Fakulteta društvenih znanosti i Univerziteta u Ljubljani da jasno osude genocid Izraela nad Palestincima u Gazi, te da prekinu svaku saradnju sa fakultetima i univerzitetima u Izraelu.