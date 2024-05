U nedjelju na Sarajevo marathonu takmičari iz 44 države, start u 8 sati ispred Vijećnice

Udruženje "Dečki u plavom" organizator je petog izdanja "Sarajevo marathon" powered by Cedevita Vitamin Water, koji je najavljen za nedjelju 12. maj kao najmasovnija sportska i trkačka manifestacija u našoj zemlji. Start je u 8 sati ispred Vijećnice.

Praznik sporta

- Sudeći prema činjenici da je za 60 posto premašen prošlogodišnji broj prijavljenih učesnika, možemo reći da ovogodišnju manifestaciju slavimo kao praznik sporta, prijateljstva i druženja. Osim maratona na 42 km i polumaratonske trke na 21 km, učesnike očekuje utrka Alkaloid 5K Run, a za najmlađe tu je i BASH Kids Run. Takođe, želja nam je da ohrabrimo one koji istrče 5 km, da naredne godine podignu ljestvicu još više i spreme se za polumaraton, kasnije i za maraton, a sve u skladu sa našim sloganom 'Let’s run and have some fun' - saopćenje.

Sportska manifestacija

Sportska manifestacija 'SARAJEVO MARATHON powered by Cedevita Vitamin Water” uvrštena je u službeni dio programa obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo. Na manifestaciji Sarajevo maraton nastupiti će oko 2200 takmičara iz 44 države.

Staza Sarajevskog maratona spada među rijetke koje spajaju dva grada, Sarajevo i Istočno Sarajevo. Trenutni rekord staze je 2 sata 20 minuta i 54 sekundi, a postavio ga je Laban Cheruiyot, atletičar iz Kenije.

- BASH Kids Run se organizuje na veliko zadovoljstvo naših najmlađih učesnika uzrasta od 6 do 12 godina. Ali i velikog broja porodica, koje će biti podrška na stazi dužine 460 m. Sudjelovanje na toj utrci je besplatno, a najmlađe očekuju medalje, majice, kuponi za BASH kids meni i pokloni sponzora - navodi organizator.

Posebnu zahvalnost izražavaju pripadnicima MUP KS, MUP RS, Oružanim snagama BiH, GSS KS, GSS Sarajevo, SEC ONE, Crvenom križu FBiH, Crvenom krstu RS, KAF Spartans, KŠC Sarajevo te volonterima koji će brinuti o sigurnosti učesnika utrke.

Obustava saobraćaja

- Zahvaljujemo građanima Sarajeva i Istočnog Sarajeva za strpljenje i razumjevanje zbog povremenih obustava saobraćaja na dan 12. maj, u terminu od 8 do 13 sati. Obustave saobraćaja bit će parcijalno, kako se kreće kolona sa trkačima. Normalizacija saobraćaja na glavnoj gradskoj saobraćajnici na dionici Vijećnica - Ilidža bit će uspostavljena do 11 sati - navodi se.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Sarajevo, generalni sponzor manifestacije je 'Cedevita Vitamin Water'. Projekt su podržali Ministarstvo kulture i sporta KS, Turistička zajednica KS, Općina Stari Grad Sarajevo i mnogi drugi.