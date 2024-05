Preminuo Džejms Simons: Milijarder i "kvantni kralj" čiji je model trgovanja ostao misteriozan

Američki milijarder Džejms Simons (James Simons) preminuo je jučer u 86. godini.

Simons je bio investitor, matematičar koji je tokom hladnog rata dešifrovao sovjetske šifre i osnivač jednog od najprofitabilnijih hedž fondova na svijetu.

Bogatstvo od 31 milijardu dolara

On je bio predavač matematike, radio je u obavještajnoj službi i bio je investitor. Američki poslovni list Forbes je njegovo bogatstvo procijenio na 31 milijardu dolara.

Također, Simons je bio istaknuti filantrop, donirajući milijarde dolara za naučni razvoj. Finansirao je američke političare iz Demokratske stranke.

Osnivač i direktor američke kompanije AQR Capital Management Clifford Asness je izjavio da je Simons bio izuzetak u konstataciji slavnog britanskog premijera Winstona Churchilla: "Veliki i dobar su rijetko isti čovjek".

Simons je kao matematičar znao raditi s veliki brojem podataka, što je iskoristio za razvoj računarskog modela za vođenje kupovine i prodaje. Tako je 1970-ih, kada je osnovao hedž fond Renaissance, postavio temelje kvantitativne trgovine koju su kasnije prihvatile ostale kompanije, prenosi Reuters.

Nije jasna zarada kompanije

Na Vol Stritu je bio poštovan, ali i neko od koga se pomalo strahovalo. Penzionisao se 2010., u trenutku kada je bio izvršni direktor Renaissancea, a prije tri godine povukao se s pozicije predsjednika ovog fonda.



Kako je objavila agencija Reuters, Simons je bio tajanstven o tome kako je njegova kompanija zarađivala novac. Gregori Zukerman (Gregory Zuckerman) ga je u svojoj knjizi "Čovjek koji je riješio tržište (The Man Who Solved the Market)" opisao kao osobom koja je tržište posmatrala kao na šifru koju treba dešifrovati.

Naime, Simons je razvio obrazac trgovine koji je podrazumijevao visoke prihode uz nizak rizik. No, ovakav obrazac je ostao tajna za ostale trgovce. Jednom prilikom je istakao ono što je nazvao svojom životnom pričom.

- Mnogo sam radio s matematikom. Zaradio sam mnogo novca i skoro sve sam dao. To je priča mog života - poručio je 2022. na uručivanju prestižne Abelove nagrade za matematiku.

Iza njega su ostali supruga, troje djece, petoro unučadi i praunuče, prenosi "Reuters".