Poljski predsjednik zna način: Kako Trampa okrenuti protiv ruskog lidera Vladimira Putina?

Poljske vlasti na čelu sa premijerom Donaldom Tuskom veruju da imaju tajno oružje kojim će Donalda Trampa (Trump), vjerovatnog kandidata Republikanske stranke na predstojećim izborima i mogućeg novog-starog predsjednika SAD okrenuti protiv ruskog lidera Vladimira Putina.

Kako prenosi portal "Politico.eu", adut zvanične Varšave su populisti, nedavno svrgnuti sa vlasti u Poljskoj.

Kada je američki Kongres krajem aprila deblokirao paket pomoći Ukrajini vredan 60,8 milijardi dolara, poslanici iz poljske sada opozicione partije Pravo i pravda (PiS) su brzo izjavili da je to zahvaljujući uticaju jednog od njih - predsjednika Andžeja Dude (Andrzej), koji se samo nekoliko dana ranije sastao sa Trampom u njegovom pozlaćenom istoimenom tornju u Njujorku.

Sastanak trajao dva i po sata

Na njihovom sastanku, koji je trajao dva i po sata, dominirao je razgovor o vojnim potrebama Ukrajine, baš kao i na Dudinom sastanku sa predsjednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom.

- Veliki aplauz za predsjednika Dudu, koji je obezbijedio moćne resurse za borbu protiv ruskog imperijalizma - naveo je Darijuš Matecki, poslanik PiS.

U politički podijeljenoj Poljskoj, gdje vlada predvođena premijerom Tuskom i PiS ratuju oko svega - od pitanja vezana za abortus u EU, preko javne televizije, vladavine prava, projekta izgradnje novog aerodroma, pa čak i električnih automobila - postoji rijetka saglasnost oko potrebe da se iskoristi uticaj na Donalda Trampa.

- Vjerujem da je predsjednik tokom sastanka u Njujorku preuzeo preporuku vlade i iznio našu tačku gledišta o bezbjednosnim pitanjima. U ovim stvarima nam je potrebna maksimalna saglasnost i minimalna kontroverza - naveo je Tusk.

Razlog je taj što su obje strane ujedinjene oko rizika koji predstavlja Rusija i opasnosti od povlačenja Sjedinjenih Država iz NATO i napuštanja Evrope pod eventualnim drugim Trampovim predsjedničkim mandatom. Ali preovlađujući nacionalni interes Poljske teško se može prevesti u Americi.

Narativ Dudinog trijumfa

Na zaprepaštenje PiS, narativ Dudinog trijumfa brzo se pretvorio u poljsku šalu, ovijekovečenu u bezbroj poljskih memova, pa čak i u pjesmi, dok je Stiven Kolbert, domaćin jedne tolkšou emisije ismijavao poljskog predsjednika što je "upijao Trampa i sastajao se sa njim cijeli dan".

Šalu na stranu, Dudin sastanak se poklopio sa promjenom Trampove i republikanske politike o pomaganju Ukrajini. U roku od jednog dana od sastanka, Tramp, koji je ranije govorio pozitivno o Vladimiru Putinu i okrivio Ukrajinu za svoje političke nevolje, na svojoj platformi društvenih medija izjavio je:

- Kao što se svi slažu ukrajinski opstanak i snaga bi trebalo da budu mnogo važniji Evropi nego nama, ali i nama! Pokreni Evropu.

Poznato je da Tramp najviše voli kada mu se održava i grani ego, a PiS i Duda imaju dosta iskustva u tome. Političari iz PiS su redovni govornici na konzervativnim skupovima u SAD. Duda je bio jedan od usamljenih međunarodnih zvaničnika koji su čestitali Džozefu Bajdenu na pobejdi na izborima 2020, dok je vlada PiS ne tako davne 2018. čak razmišljala o imenovanju baze u Poljskoj kao "Fort Trump" (Tvrđava Tramp), kako bi namamila Bijelu kuću da donese odluku o stacioniranju američkih trupa u Poljsku.



Zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, poljska stranka PiS je dugo deo Trampovog univerzuma omiljenih evropskih partija. Očekivani republikanski kandidat se razmetao svojom naklonošću prema Dudi kada su se sastali u Njujorku.

Poruka Trampa

- Duda je moj prijatelj i imali smo četiri sjajne godine zajedno i možda ćemo to morati ponovo da uradimo. Mi podržavamo Poljsku cijelim putem. Veoma poštujem ovu zemlju, i veoma poštujem njenog predsjednika - poručio je tada Tramp.

Iako je aktuelna poljska vlada veoma oprezna prema Trampu - Tusk je ranije prozvao Trampa zbog njegovog "antiukrajinskog sentimenta"; i "proruskih stavova" i ohrabrivao Džonsona da se usvoji paketu pomoći za Kijev - večera sa Dudom imala je blagoslov Varšave.

U martovskom videu objavljenom na društvenim mrežama, ministar vanjskih poslova Radoslav Šikorski pozvao je poljske nacionaliste i konzervativce da iskoriste svoj poseban odnos sa Trampom.

- Ukrajini je potrebna podrška zbog čega apelujem na naše nacionaliste, na one koji su podržavali Donalda Trampa tako što će poljsku javnost uvjeriti da imaju poseban odnos sa njim. Ovo je trenutak da iskoristimo taj uticaj, ako on zaista postoji - rekao je on.

Šikorski je kasnije odobrio Dudi da govori o Ukrajini uoči sastanka sa Trampom. Šef vanjskih poslova je rekao i da Trampovi stavovi o Ukrajini nisu crno-bijeli, kao što to mnogi misle. Donald Tramp je bio u pravu kada je pozvao sve nas u Evropi da trošimo više na odbranu - rekao je Šikorski i dodao:

- Tramp je također poslao Ukrajini protivtenkovske rakete prije rata kada drugi to nisu radili.

Duda se u Vašingtonu također sastao sa predsjednikom Majkom Džonsonom, koji je natjerao radikalnu struju u svojoj Republikanskoj stranci da progura paket pomoći za Ukrajinu.



- Duda je naš republikanski šaptač - rekao je Mihael Baranovski, koji vodi poljsku kancelariju njemačkog Maršalovog fonda.

Ipak, Dudina uloga može biti pretjerana. Američku politiku rijetko dramatično pomjeraju autsajderi. Poslanik u Evropskom parlamentu Andžej Halicki, Tuskova desna ruka u Briselu, nasmijao se na ideju da su Duda i PiS mogli sami da promijene Trampovo mišljenje o Ukrajini.

- Gluposti. to je smiješan spin narativ. Ponekad morate da svirate nekoliko klavira i koristite različite diplomatske kanale da biste dobili ono što želite - rekao je on.

Međutim, većina političkih analitičara se slaže da je Dudin sastanak sa Trampom i njegova potonja promjena tona o Ukrajini bili više vjerovatno splet slučajnosti nego poljskog ubjeđivanja.

- Ovo druženje predsjednika Andžeja Dude i bivšeg predsjednika Donalda Trampa je vjerovatno bio fino ali to u ovom slučaju to nije bilo važno. Da ne pretjerujemo - rekao je politikolog Žbignjev Levicki za poljske novine Fakt, prenosi "Politico".