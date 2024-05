Ruski opozicionar Kasparov otkrio plaši li se za svoj život: Čast je što me Kremlj naziva teroristom

Šahovski velemajstor i ruski opozicionar Gari Kasparov govorio je o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji te se osvrnuo i na činjenicu da je u Rusiji proglašen teroristom.

U intervjuu za poljski Onet Kasparov je komentirao odluku Kremlja da ga uvrsti na listu terorista.

- Ne priznajem odluku režima. Smatram da je ruski režim nelegalan i kriminalan. Da me nazivaju teroristom? Za mene je to čast, a po Putinovom zakonu moram biti terorista jer želim slobodnu Rusiju. Putin je neprijatelj, ne samo Ukrajine, već i slobodnog svijeta i same Rusije. Kao i svaki diktator, bori se protiv boraca za slobodu. Moje ime koje se pojavljuje na ovoj listi priznanje je da radim nešto veoma važno - rekao je Kasparov.

Osvrnuo se i na to u koje dijelove svijeta smije putovati.

- U Njujorku živim bez zaštite. Više ne putujem tako često. Malo je zemalja u kojima se osjećam sigurno. Poljska je jedna od njih. Ići ću i u Rumuniju. To je također zemlja u kojoj vjerujem da vlada čini sve što može da zaštiti ljude poput mene. Izvan Evrope mogu se osjećati sigurno u Australiji, Novom Zelandu, Japanu i možda Južnoj Koreji. Čak i u Evropi postoje zemlje koje ne bih posjetio poput Mađarske - rekao je.

Na kraju intervjua, Kasparov je prokomentirao situaciju u Ukrajini te je rekao kako Poljska predvodi zemlje koje pomažu Ukrajini, ali da to nije dovoljno.

- Problem je što Poljska nije najveća sila u NATO-u. Trebalo bi da pogledamo Vašington, Berlin i Pariz. Tu je sve više nedoumica. Kraj rata mora uključivati potpunu obnovu ukrajinskog suvereniteta na svim teritorijima, uključujući Krim, reparacije i privođenje ratnih zločinaca pravdi. Sve dok Evropa i Amerika prihvataju polumjere, Poljska i njeni susjedi će morati strahovati za svoju sigurnost - zaključio je Kasparov.