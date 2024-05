Netanjahu o optužbama Međunarodnog suda pravde: To je kao da nakon 2. svjetskog rata tražite hapšenje Ruzvelta i Čerčila

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u intervjuu za CNN je demantovao navode desničarskih ministara u Vladi da će se u Gazi graditi naselja za izraelske doseljenike. On je poručio da je uvijek bio protiv takvog plana.

- Neki od mojih birača nisu zadovoljni zbog toga, ali to je moj stav. Jednom kada Hamas bude poražen, ono što moramo učiniti je održati demilitarizaciju Gaze - istakao je Netanjahu.

Naglasio je da želi civilnu upravu kojom ne bi upravljao Hamas.

- Treća stvar koju bih uradio je da rekonstrukciju Gaze, ako je moguće, urade umjerene arapske države i međunarodna zajednica. To je realan plan i ja sam to rekao. Neki ljudi nisu zadovoljni time. Možda žele ubaciti u sve to Palestinsku samoupravu koja još uvijek uči djecu da traže uništenje Izraela. To nije moj stav. Želim drugačiju budućnost za Izraelce i Palestince - naglasio je.