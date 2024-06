Potvrdila advokatica: Tramp ostaje kandidat za predsjednika čak i ako ga zatvore

Advokati Donalda Trampa (Trump) rekli su za BBC da se ništa neće promijeniti u njegovoj borbi za novi predsjednički mandat unatoč tome što je osuđen u Njujorku.

Podsjetimo, Tramp je u četvrtak proglašen krivim za krivotvorenje poslovnih zapisa kako bi prikrio isplate za šutnju bivšoj porno gluimici Stormi Danijels (Stormy Daniels) tokom predsjedničke kampanje 2016. godine.

"Namješteno suđenje"

Tramp je postao prvi američki predsjednik osuđen za neki zločin, ali je rekao da je suđenje namješteno i da je progon politički organiziran.

Trampova advokatica Alina Haba je u emisiji "Sunday with Laura Kuenssberg" izjavila da je bivši predsjednik "žrtva političkog i selektivnog progona". Nakon sedam sedmica suđenja u Kaznenom sudu na Manhattanu, Tramp je proglašen krivim po 34 tačke optužnice. Tramp će biti osuđen 11. jula. Međutim, potvrdio je da će se žaliti na svoje kaznene osude.

Haba je bila s Trampom tokom suđenja i rekla da će se on kandidirati na američkim predsjedničkim izborima u novembru čak i ako bude zatvoren.

Vrijeđao sudiju

- Vidjeli smo neku korupciju u ovoj zemlji koja, iskreno, nikada prije nije viđena u našem pravosudnom sistemu - rekla je Haba. "To je vrlo stvarno, to nije nikakvo izigravanje, to je 100 posto problem s kojim će se ova zemlja morati suočiti i nositi u novembru." i dodala "On se kandidira za predsjednika, tu se ništa neće promijeniti. Ljudi kojima je potreban u ovoj zemlji, jer iskreno, to je važnije od svega što iko drugi misli. Naši ljudi glasno govore, doniraju, oni su mali donatori, i ustaju jer se boje, jer ne možemo dopustiti da se ovo dogodi nama."

Tramp je prije dva dana više od 30 minuta ljutito napadao svoje političke protivnike. Sudiju je nazvao "tiraninom" i tvrdio da je "doslovno razapeo" svjedoke.