Aki Rahimovski: 69. godišnjica rođenja regionalne legende rok muzike

U jesen 2009. godine „Valjak“ objavljuje veliki povratak u sastavu: Aki, Hus, Brk, Prexi, Bero te novi bubnjar – Dalibor Marinković – Dado; i to u sklopu "Karlovačko live" turneje, kada dokazuju da su još u samom vrhu hrvatske i regionalne rock muzike.

1819. - Engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams (John Couch), profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845. godine, na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun, rođen je na današnji dan. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna 1846. pripala francuskom astronomu Irbenu Leverjeu.

Zvjezdan Misimović, bivši reprezentativac BiH, slavi 42. rođendan

1982. - U Minhenu rođen Zvjezdan Misimović. Fudbalsku karijeru počeo je u omladinskim pogonima klubova SV Nord Lerchenau, TSV Forstenried, SV Gartenstadt Trudering, te FT München Gern. Nakon toga je, kao pionir otišao u drugi tim Bayerna iz Minhena, gdje je u periodu 2000. do 2004. godine odigrao 102 utakmice uz postignuta 44 gola. Za prvi tim Bayerna odigrao je samo tri utakmice. Pravu priliku Misimović je dobio 2004. godine, kada dolazi u VFL Bochum, gdje postaje standardan igrač, te u 92 utakmice postiže 21 pogodak. U Bochumu je igrao do 2007. godine. Nakon Bochuma prelazi u 1. FC Nürnberg gdje je u sezoni 2007/08 odigrao 28 utakmica i postigao 10 golova, da bi 2008. godine prešao u VfL Wolfsburg. To je vjerovatno period kojeg se svi Bosanci i Hercegovci rado sjećaju, sa Wolfsburgom je 2009. godine osvojio njemačku Bundesligu, te bio najbolji asistent lige, a uz Edina Džeku, svakako i jedan od najvažnijih igrača "Vukova" u toj sezoni. U augustu 2010. godine, Zvjezdan Misimović prelazi u redove turskog prvoligaša Galatasaraya, potom u FC Dynamo Moskva, a nakon toga u kineski Guizhou Renhe. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 18. februara 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Makedonije, a svoj prvi gol u dresu reprezentacije postigao je 12. marta 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Luksemburga. U dresu A reprezentacije Bosne i Hercegovine, Misimović je upisao 85 nastupa i postigao 26 golova. Kao najveći uspjeh s reprezentacijom je odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

2008. - BiH uručena "mapa puta" za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.