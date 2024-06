Dječak trenirao u Brazilu za moto utrku: Pao s motora, povrijedio glavu i preminuo

- Radilo se o sporom padu, ali je bio u takvom položaju da je zadobio ozljede glave - kazao je Pierluigi za Reuters.

Cilj mu bio doći do MotoGP-a

Somaschini je debitirao u aprilu na kupu za juniore u Argenitini, vozeći Hondu CB250 Twister. Samo nekoliko dana prije utrke, Somaschini je za novine La Capital rekao da se zainteresirao za ovaj sport kad je imao dvije godine.

- Moj tata je vozio motor. Kad sam imao dvije godine odvezao me njime u supermarket i to mi se počelo sviđati. Moj cilj je doći do MotoGP-a - kazao je tada Somaschini.