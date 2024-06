Ko je Mark Rute, novi šef NATO-a: Čovjek od navika, skoro da nema privatni život, zovu ga "teflon Mark"

- Želimo da BiH zauzme svoje mjesto u EU kao jedinstvena zemlja. Budite sigurni da BiH ne mora ovo raditi sama. Mi smo voljni pomoći. Činjenica da smo ovdje danas dokazuje to - kazao je Rute u januaru ove godine tokom boravka u BiH.

Mjesecima je spekulirano ko će biti novi generalni sekretar NATO-a nakon što aktualnom Jensu Stoltenbergu istekne mandat. U prvom planu bio je odlazeći premijer Nizozemske Mark Rute (Rutte), a danas je stigla zvanična potvrda iz NATO-a da će Rute preuzeti mandat od 1. oktobra ove godine. On je izabran dogovorom svih članica Alijanse.

- NATO mora biti snažan kako bi se suprotstavio Moskvi i evropski čelnici ne smiju biti naivni kada je u pitanju Putinova Rusija. On neće stati na Ukrajini ako ga sada ne zaustavimo. Ovaj rat veći je od Ukrajine. Riječ je o očuvanju međunarodne vladavine prava - izjavio je Rute u UN-u u septembru 2022., sedam mjeseci nakon početka ruske invazije.

Na to ga je potaklo rušenje aviona iznad Ukrajine 2014., za šta Nizozemska okrivljuje Rusiju. Tada je poginulo 298 ljudi, a 196 bili su nizozemski državljani.

- Nemojte mentalno precijeniti Putina. Razgovarao sam s njim puno. On nije snažan čovjek, on nije snažan tip - rekao je Rute u raspravi u parlamentu u aprilu.

- Čak i tada je bilo očito: to je čovjek s misijom... Uvjeren sam da uspjeh Ukrajine velikim dijelom ovisi o mentalitetu koji je on širio od samoga početka - rekao je Rute za Reuters u aprilu.

Rute cijeli život živi u Den Haagu i nije oženjen, a nakon politike namjeravao se posvetiti podučavanju. No, rat u Ukrajini potaknuo ga je da se odluči za međunarodnu funkciju. Snažan je pristaša ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, s kojim se sastao u Kijevu prije pet godina.

Rute ima dobre odnose s mnogim britanskim i američkim zvaničnicima i mnogi smatraju da je jedan od onih u EU koji su se najbolje nosili s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump), koji se ponovno takmiči za Bijelu kuću. To bi mu moglo biti vrijedno iskustvo jer Trampov mogući povratak na vlast zabrinjava čelnike NATO-a otkako je on doveo u pitanje američku spremnost da pomogne drugim članicama Saveza budu li napadnute.

Kao što mogu posvjedočiti mnogi ljudi koji su radili s njim, Rute je čovjek navika. Mrzi iznenađenja, jer ga mogu natjerati da izgubi kontrolu. Kada mu prijatelji organizuju večeru iznenađenja, on je napet, ne može da uživa. Kada ministar u njegovoj vladi "iskoči iz reda", može biti iznerviran ili izuzetno ljut.

Kako je naveo Foreign policy, vjerovatno najvažnija stvar koju treba znati o Ruteu, koji je rođen 1967. godine kao najmlađi od sedam djece u porodici srednje klase u Hagu (njegov otac je vodio prodavnicu automobila), jeste da je on vrlo kontrolirana osoba. Često ostavlja na ljude utisak da je spontan, olako shvata stvari kako dođu. Ali ispod površine opuštenog, nasmijanog Nizozemca koji do kancelarije ide biciklom, s jabukom u ruci, događa se mnogo više.

Cijeli svoj profesionalni život, Rute je radio na upravljačkim funkcijama – prvo kao službenik za ljudske resurse za Unilever, zatim kao lider liberalne stranke od 2006. godine, te tokom 14 godina, od 2010. godine, rukovodio je i ljevičarskim i desničarskim likovima u vladama koje je vodio. Mnogi koji ga posmatraju u ovim ulogama kažu da je njegov stil upravljanja oblikovan, prije svega, željom da spriječi iznenađenja.

On to prvo radi pokušavajući da radi s ljudima kojima može vjerovati. Veoma je ljubazan s osobljem, često ih pita o porodici, hobijima i praznicima. I pamti sve – od imena supružnika do šale koju je neko izrekao tokom putovanja prije više od decenije. Ali ova intimnost je i način upravljanja njegovim odnosima s osobljem i čitanjem njih, predviđajući tako njihove misli i postupke.