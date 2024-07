Plaćenik iz Srbije ratuje na strani Rusije: Ljudi su potpisali ugovor i odmah su poslani na front, ne znaju ni pušku da drže

Ljudi su došli, potpisali ugovor i odmah su ih poslali na front, a da nikad nisu služili vojsku, ne znaju ni pušku da drže. To će vjerovatno biti još jedna grupa Srba koju su oni doveli i koja je odmah poginula. Tu ništa ne može da se uradi. Ovako u najnovijem snimku na svom Youtube kanalu priča plaćenik iz Srbije Dejan Berić o situaciji na ukrajinskom frontu i stanju državljana Srbije koji se bore na ruskoj strani na okupiranim teritorijama.

- Njih su pozvala dva čovjeka, Saša Muzikant i onaj drugi Pigmejac, sad sam zaboravio kako se zove... Oni su krenuli da zovu ljude i da im pričaju kako im je put plaćen. I put je stvarno bio plaćen od ljudi iz Hanti-Mancijska. Na aerodromu ih je dočekao Saša Muzikant, ko zna šta im je obećao, preuzeo ih je i poslije sedam dana našli su se na frontu. I oni sad mene zovu da ih izvadim, da im osiguram obuku. Ljudi, kad potpišete ugovor ostajete tamo gdje ste bili. To što vas je neko prevario sami ste krivi. Ugovor ste potpisali i to je to - rekao je Berić u svom najnovijem obraćanju na društvenim mrežama.

Kako priča Berić, “on nije komandant i nema svoju vojsku”.



- Ni ja ne služim u armiji, ja sam samo farmer sa malo uticaja. A oni će, vjerovatno, biti još jedna grupa Srba koje su ovi doveli i koja je odmah poginula, prenosi Blic.

Berić je objasnio i kako se potpisani ugovori ne poštuju, i kako plaćenici bivaju prevareni.

- Kad potpišete ugovor tu je kraj. Neki naši ljudi bi da skrate ugovor, ali ne može. Kada ga potpišete, veoma vjerovatno ćete morati da ostanete do kraja rata, bez obzira na koje vrijeme ga potpišete!

Problemi s plaćanjem

Jedan od prvih plaćenika iz Srbije u Rusiji priznaje da ima problema i sa plaćanjem.

- Dešava se da plaće kasne, da se ljudima koji su na frontu vodi kao da su u kasarni, pa onda moraju da se pišu žalbe i da se čeka novac.

Berić je i pre dvije sedmice govorio o srpskim plaćenicima koji se bore u Ukrajini.



- Bio sam na nekim dijelovima fronta gdje momci govore da oni (Ukrajinci) puštaju po 10 dronova na jednog čovjeka. Toliko ih imaju da im nije žao da 10 komada puste na jednog čovjeka. Oni su smanjili artiljeriju, međutim efikasnost su povećali dronovima. Mnogo je naših ranjenih, ima i ubijenih. Naravno, to je rat. Kad smo kod rata, kod ubijenih, jučer me je zvao jedan od novih boraca koji je došao, prije jedno možda četiri meseca, tražio je da mu sredim da izađe iz armije. Treba da shvate, kad potpišete ugovor sa (ruskom) armijom, jako je teško taj ugovor raskinuti, skoro nemoguće - naveo je tada Berić.

On je naglasio u snimku da su državljani Srbije “kao i svi drugi vojnici”.



- To što ste došli iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne, sad ima mnogo i Amerikanaca koji dolaze da služe na našoj strani, niko vas neće gledati drugačije, vi ste vojnik kao i svaki drugi. Ima tih jedinica gdje ruski oficiri gledaju malo drugačije na strance, ne u pozitivnom nego negativnom smislu. Zato što za njega je problem ako ti ne znaš ruski, ti si došao tu, mora da se mlati neko s tobom - rekao je on.

Berić je govorio i o poginulim i ranjenim državljanima Srbije na ukrajinskom frontu.

- Što se tiče naših ljudi, još jedan momak je poginuo, to je treći već koji je poginuo. Mislim da su svi naši borci već ranjeni zato što su borbe stvarno teške. Stvarno je jako, jako teško na frontu, posebno zbog tih dronova. Dobro razmislite ako želite da dođete. Znači nikako “ja više neću, ja ne mogu, ovde je rat”.

Loš tretman

Berić je bio u centru pažnje početkom godine kada je uputio oštre kritike na račun ruskih komandanata zbog lošeg tretmana državljana Srbije koji se bore na okupiranim teritorijama Ukrajine.



- Srbi su loše tretirani, nazivali su ih ciganima, pitali “zašto ste došli ovdje”. Pričam o komandi 119. puka. Nisu ih tretirali kao ljude koji su došli dobrovoljno da se bore, već da kradu ili ko zna šta. Bilo je naređenje da se ide u napad. Komanda 119. puka dala im je dva - tri magazina municije i rekla: “Idite sada u napad!”. Jutros je došla vojna policija, nejasno da li iz 119. puka ili odakle. Došli su, zapucali u vazduh – opasno je pucati u rovu, ali su oni to ipak uradili. Bukvalno su tukli naše nenaoružane borce kundacima. Bukvalno su smrskali nekoliko glava, udarali ih u usta – rekao je na video snimku Berić.

Slučajno ili ne, Beriću je nakon ovoga potpuno izgorjela porodična kuća. On i njegova supruga u trenutku izbijanja vatre nisu bili u svom domu. Očevici su ispričali da je kuća vjerovatno zasuta Molotovljevim koktelima.



Prema njegovim riječima, “do požara je došlo usljed djelovanja uljeza, jer su mu više puta prijetili”.

Dejan Berić je prošao put od, navodno, prezaduženog zanatlije iz malog sremskog sela Putinci preko snajperiste na ratištu u Ukrajini do “ratnog reportera”. “Radio Slobodna Evropa” (RSE) je 2017. objavila da su u Srbiji bile registrovane dvije zanatske radnje u njegovom i vlasništvu njegove porodice. Obje su sada ugašene.



Berić je tokom 2018. osnovao firmu i u Rusiji, pokazuju podaci ruskog registra. Društvo sa ograničenom odgovornošću “Deki orka” registrovano je u Moskvi, a djelatnost društva je trgovina na malo poštom ili internetom. Podaci iz finansijskih izvještaja pokazuju da firma posluje sa gubicima.

Do pet godina

On se priključio ruskim separatistima u istočnoj Ukrajini (Donbas) 2014. godine i do 2017. u javnim nastupima predstavljao se kao snajperista. Kasnije je tvrdio da je napustio prvu liniju fronta zbog više ranjavanja i kontuzija, a sada, kako je sam rekao, posreduje u dolasku srpskih dobrovoljaca na ratište.

Berić se danas predstavlja kao ratni reporter i preko Youtube kanala donosi vijesti sa fronta u Ukrajini. Najčešće je to proruska propaganda - slabo provjerljive informacije o navodnim uspjesima ruske vojske.

U Srbiji se protiv Berića pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi postupak za učešće u ratu u stranoj državi. Kako se navodi u pisanom odgovoru tog tužilaštva za RSE, Berić se tereti zbog učestvovanja u ratu u stranoj državi, ali on nije dostupan nadležnim organima u Srbiji.



Za krivično djelo učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a kazna je stroža ukoliko je to krivično djelo učinjeno u sastavu grupe, kao i za organizovanje učestvovanja u ratu u stranoj državi.