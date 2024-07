Putin: Sporazumi iz Istanbula mogu poslužiti kao osnov za mirovne pregovore s Ukrajinom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da sporazumi iz Istanbula iz 2022. ostaju "na stolu" i mogu poslužiti kao osnov za mirovne pregovore s Ukrajinom, javlja Anadolija.

Na Samitu lidera zemalja Šangajske organizacije za saradnju u glavnom gradu Kazahstana Astani, Putin je zahvalio turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu (Recepu Tayyipu Erdoganu) na njegovim posredničkim naporima između Rusije i Ukrajine.

- Istanbulski sporazumi, zahvaljujem na tome predsjedniku Republike Turske, gospodinu Erdoanu, koji je učestvovao u ovom poslu kao posrednik. Ovi sporazumi nisu odbačeni, već ih je odobrio šef ukrajinske pregovaračke delegacije, koji su znači, očigledno, bili dovoljno zadovoljavajući za Ukrajinu, ovi sporazumi ostaju na stolu i mogu poslužiti kao osnov za nastavak pregovora - rekao je on.

On je naglasio da Rusija nikada nije odbila i da je i sada spremna da nastavi mirovne pregovore.

- Ukrajina je odbila da pregovara. Štaviše, učinila je to javno, po direktnim instrukcijama Londona, što znači da nema sumnje u to, također na zahtjev Vašingtona. Ukrajinski zvaničnici to govore direktno i otvoreno - naglasio je on.

U martu 2022. Moskva i Kijev održali su niz razgovora u Istanbulu u Turkiye, s ciljem pronalaženja zajedničkog osnova za okončanje sukoba u Ukrajini.