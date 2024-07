Budući premijer Velike Britanije Keir Starmer poručio: Promjena počinje sada

Keir Starmer, uskoro novi britanski premijer, obratio se razdraganim pristašama na pobjedničkom skupu Laburističke stranke u središtu Londona i obećao "nacionalnu obnovu" nakon 14 godina vladavine konzervativaca.



Obnova ideja

- Za to ste vodili kampanju, za to ste se borili, za to ste glasali i sada je to stiglo. Promjena počinje sada - rekao je Starmer simpatzerima Laburista.

Međutim, Starmer je upozorio da imati "ovakav mandat dolazi s velikom odgovornošću".

Govoreći nekoliko trenutaka nakon što je premijer Riši Sunak (Rishi) priznao poraz na općim izborima, Starmer je rekao: “Naš zadatak nije ništa manje nego obnoviti ideje koje ovu zemlju drže zajedno. Nacionalna obnova. Ako naporno radite, ako igrate po pravilima, ova bi vam zemlja trebala dati poštenu priliku da napredujete… Moramo to vratiti.”

On je poručio da se "politika mora vratiti u javnu službu i pokazati da politika može biti snaga dobra".

- Ne griješite, to je veliki test za politiku u ovom razdoblju. Borba za povjerenje je bitka koja definira naše doba – kazao je Starmer.

Ključni broj

Laburisti su, prema trenutnim rezultatima, osvojili 326 mjesta, ključni broj koji im osigurava parlamentarnu većinu i osigurava da Keir Starmer postane novi britanski premijer u nadolazećim satima.

Prekretnica označava kraj jedne ere i početak druge; konzervativci su Britanijom vladali 14 godina, ali su ih laburisti prvi put nakon 1997. svrgnuli s vlasti. Premijer Sunak priznao je poraz na općim izborima, rekavši ljudima na prebrojavanju glasova u svom sjedištu: "Žao mi je."