Liz Tras je prva bivša premijerka u Velikoj Britaniji koja je izgubila poslaničko mjesto u više od 100 godina

Bivša premijerka Velike Britanije Liz Tras u petak je izgubila poslaničko mjesto u jugozapadnom Norfolku, obilježivši jedan od najznačajnijih poraza Konzervativne stranke, javlja Anadolu. Ona je postala prva bivša premijerka Velike Britanije koja je izgubila svoje mjesto u više od 100 godina.

Tras, čiji su kratki premijerski mandat od 45 dana mnogi konzervativci naveli kao ključni faktor u historijskoj propasti stranke, porazio je laburistički kandidat Teri Džermi s razlikom od 640 glasova.

Na izborima 2019. godine, Tras je osigurala većinu od 26.000 glasova i nije se očekivalo da će se suočiti s ozbiljnom konkurencijom na ovim izborima. Međutim, izvještaji aktivista kampanje ukazuju na to da je Trussova bila značajno odsutna iz izborne jedinice tokom perioda kampanje, uprkos njenom 14-godišnjem mandatu poslanika ove oblasti.

Sa 638 od 650 prebrojanih mjesta, Konzervativna stranka je osigurala samo 119 mjesta, manje nego u prethodnom najgorem porazu 1997. godine.

Gubitak jugozapadnog Norfolka, sjedišta koje drži Tras od 2010. godine, simbol je razmjera propasti stranke.

Tras nije održala govor nakon poraza, ali je za BBC izjavila:

- Mislim da je problem s kojim smo se suočili kao konzervativci to što nismo u dovoljnoj mjeri ostvarili politiku koju ljudi žele. A to znači održavanje niskih poreza, ali i posebno smanjenje imigracije, mislim da je to ključno pitanje ovdje u jugozapadnom Norfolku.