Kanada naložila Katoličkoj crkvi da plati 104 miliona dolara žrtvama zlostavljanja

Sudski nadzornik u Kanadi naložio je Katoličkoj crkvi u petak da isplati 104 miliona kanadskih dolara (76,1 milion američkih dolara) preživjelima seksualnog i fizičkog zlostavljanja u kanadskoj provinciji Newfoundland, uključujući 292 osobe, žrtve sirotišta koje je vodila crkva, prenosi Anadolu.

Žrtve i njihovi predstavnici izrazili su olakšanje zbog ishoda višedecenijske borbe, rekao je advokat Geoff Budden, koji zastupa više od 200 preživjelih iz sirotišta Mount Cashel i nekoliko škola koje vodi Katolička crkva.

- Sretni su što im se povjerovalo, što su njihovi zahtjevi prihvaćeni i što će dobiti odštetu, ali to pokreće. To budi uspomene i to je borba - rekao je Budden za CTV News.

Zloglasni slučajevi zlostavljanja u sirotištu Mount Cashel dospjeli su na naslovnici 1989. Navodilo se da je Ministarstvo pravde Newfoundlanda zaustavilo policijsku istragu, ali je istina na kraju izašla na vidjelo.

Također je utvrđeno da su crkveni službenici često premještali svećenike koji su bili optuženi za seksualno i fizičko zlostavljanje djece u druge parohije.

Slučajevi zlostavljanja datiraju još od 1940-ih. Sirotište je zatvoreno 1990, a srušeno 1992. godine.