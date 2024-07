Putnici istraumirani zbog "leta iz pakla": Grom udario avion na prilazu aerodromu

Avion British Airways koji je išao iz Štutgarta za Hitrou udario je grom, javlja Daily Mail.

Putnici na letu BA919 ispričali su o svom šoku nakon incidenta koji je primorao posadu da se preusmjeri na Getvik.

Let BA919 je napustio Njemačku oko 13:00 po lokalnom vremenu (12:00 BST) i trebalo je da sleti na Hitrou u 13:40 sati.

Međutim, loše vrijeme je primoralo pilote da se preusmjere na Getvik, gdje su putnici stigli oko 14 sati prije nego što su odvezeni na Hitrou.

Jedan od putnika je fotografisao munju ispred prozora plana.

- Posada je bila nevjerovatna kada je naš let udario grom na prilazu Hitrouu. Bilo je šokantno. Let je morao da se preusmjeri na Getvik - naveo je on.

Drugi muškarac, čiji su sin i unuk bili na letu, opisao je to kao "let iz pakla".

O svemu su se oglasili i iz British Airwaysa.

- BA919 je prebačen u Getvik ranije popodne zbog vremenskih uslova u regionu. Let je sletio nešto prije 14 sati. Putnici su odvezeni iz Getvicka na Heathrov - poručeno je iz British Airwaysa.