Nakon ranjavanja Trampa: U fokusu mogući sigurnosni propusti

Napad na Donalda Trampa (Trump) pokrenuo je pitanja o tome kako je republikanski predsjednički kandidat zaštićen u predizbornoj kampanji i šta je uzrokovalo očigledne sigurnosne propuste na subotnjem skupu.

Snajperista na krovu

Iako su informacije o incidentu još rijetke, najmanje jedna osoba koju je intervjuirao BBC rekla je da je bezuspješno pokušala upozoriti policiju i Tajnu službu SAD da se očigledno snajperista popeo na obližnji krov izvan sigurnosnog perimetra skupa mjesto u Batleru, Pensilvanija.



Kao bivšeg predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata, Trampa prvenstveno štiti Tajna služba.



Tokom većine Trampove kampanje, lokalna policija pomaže Tajnoj službi u osiguravanju mjesta događaja. Agenti iz drugih agencija unutar Odjela za domovinsku sigurnost, kao što je Uprava za sigurnost transporta, povremeno pomažu.

To nije lak zadatak. Mnogi Trampovi skupovi okupljaju hiljade članova publike, održavaju se na otvorenom i traju satima.

Prije događaja, agenti skeniraju mjesto u potrazi za bombama ili drugim prijetnjama, a Tramp uvijek dolazi u utvrđenoj koloni.



Zvaničnici za provođenje zakona obično postavljaju barijere kao perimetar i zahtijevaju od svih prisutnih da prođu kroz detektor metala kako bi ušli na mjesto događaja. Naoružani zaštitni agenti pretražuju sve torbe, pa čak i novčanike. Mnogi učesnici mitinga se ručno pregledaju.

Međutim, čini se da je napad u subotu počinio naoružani napadač koji se nalazio izvan obezbjeđenog perimetra, prema prvim izvještajima medija.



Lokalni stanovnik koji je prisustvovao subotnjem događaju i zatražio da ostane anoniman, rekao je da je uoči događaja vidio nešto što se činilo kao dva agenta Tajne službe smještena na obližnjem krovu. Rekao je da su agenti prethodno dvogledima skenirali područje.



Ljudski štit

- Nastavili su da gledaju lijevo, prije nego što je Tramp izašao na binu. Činilo se da su veoma fokusirani na tu oblast - rekao je učesnik.

Tajna služba je ubrzo nakon pucnjave saopćila da je započela istragu i obavijestila demokratskog predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), iako agencija nije odmah odgovorila na dodatne zahtjeve za komentar u vezi s njenim protokolima.

Državna policija Pensilvanije uputila je pitanja Tajnoj službi, koja nije odmah odgovorila.

U trenucima nakon što je Tramp ranjen, bivši predsjednik je brzo bio okružen pripadnicima Tajne službe koje je formiralo ljudski štit, dok su teško naoružani agenti u pancirima i puškama također izašli na pozornicu i činilo se da skeniraju područje u potrazi za prijetnjama.

Agenti su Trampa odvezli u crnom SUV-u u lokalnu bolnicu.