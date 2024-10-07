Godina od napada Hamasa na Izrael: Zbog upada su ubijene desetine hiljada civila u Pojasu Gaze

Rat između Hamasa i Izraela počeo je na današnji dan prije godinu dana napadima na Izrael, što je rezultovalo bombardovanjem Pojasa Gaze u kojima su živote izgubile desetine hiljada palestinskih civila.

Rano ujutro 7. oktobra 2023. pripadnici Hamasa, Narodnog fronta za oslobođenje Palestine, Islamskog džihada, izvršili su upad unutar Izraela.

Za moment napada odabrana je godišnjica Jom Kipur rata 1973, odnosno jevrejski vjerski praznik. Počevši od 6.30, ujutro 7. oktobra, na Izrael je ispaljeno, po tvrdnjama Hamasa 5.000 projektila. Po izraelskim izvorima bilo ih je oko 3.000.

Ciljani su najviše prostori oko pojasa Gaze, ali i drugi kao Gadera zapadno od Jerusalema, Hercilija sjeverno od Tel Aviva, sam Tel Aviv.

Teroristički napad ektremista Hamasa, pripadnika Brigade Al Kasam, na civile doveo je do uklanjanja, ubistva 1.195 lica, od čega 815 civila, Izraelaca i nešto stranaca. Zarobljena je 251 osoba i odvedena unutar Pojasa Gaze, kao taoci.

Napad se dogodio kopnenim putem, sa mora, iz vazduha. Oko 3.000 militanata prodrlo je tada u Izrael, moticiklima, automobilima i drugim vozilima. S mora, korišteni su gliseri, na Zikim je izvršen amfibijski napad. Iz vazduha su korišteni dronovi, paraglajderi. Istog dana, nvečer, na Izrael je ispaljeno još oko 150 projektila.

Tokom upada terorista Al Kasema, borbene grupe Hamasa, na muzički festival Supernova održavanog na otvorenom u blizini Reima, ujutro tog 7. oktobra, ubijeno je 364 lica, od čega 17 pripadnika snaga sigurnosti, a 40 osoba je oteto.

Izraelske snage reagovale su ubrzo nakon napada, prvo dejstvima iz vazduha, oko sat nakon početka borbi.

Potom je pokrenuta operacija izraelskih snaga nazvana "Gvozdeni mačevi" u Pojasu Gaze. Mobilisane su desetine hiljada rezervista, proglašeno je vanredno stanje na prostoru 80 kilometara oko Gaze.