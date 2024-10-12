Sijarto razočaran zbog izjave Haris o Orbanu: Ovo je nepoštivanje mađarskog naroda

Šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto osvrnuo se na izjavu kandidatkinje za predsjednicu SAD Kamale Haris u kojoj je spomenula i premijera Mađarske Viktora Orbana.

On je govoreći o Vladimiru Putinu, Viktoru Orbanu i Si Đinpingu kazala da su oni diktatori, autokrate i ljudi koji su dobro opisani kao ubice, a Sijarto je naveo da je takva izjava sramotna.

- Prije svega, skandal je tako govoriti o mom premijeru. Ovo je potpuno nepoštovanje ne samo za premijera, već i za mađarski narod - kazao je Sijarto.



Naglasio je da je Orban na funkciji voljom mađarskog naroda.

- Uvijek smo pokazivali poštovanje prema američkom narodu i očekujemo da Amerikanci pokažu poštovanje i prema Mađarskoj. Ovo definitivno nije najbolji početak - rekao je.