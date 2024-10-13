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ZBOG TENZIJA

U zajedničkom saopćenju 34 zemlje zahtijevaju bezbjednosne garancije za mirovne snage UN-a u Libanu

Takve akcije moraju odmah prestati i treba ih adekvatno istražiti, navodi se u saopćenju

U zajedničkom saopćenju, koje je inicirala Poljska, osuđuju se nedavni napadi na mirovne snage. Anadolija

FENA

13.10.2024

U zajedničkom saopćenju 34 zemlje koje doprinose Privremenim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) u subotu poziva se na zaštitu mirovnih snaga UN-a tokom rasta tenzija u regionu.

Zemlje, uključujući Brazil, Kinu, Francusku, Turska i Veliku Britaniju, ponovo su potvrdile svoju "punu podršku misiji UNIFIL-a" za postizanje stabilnosti u južnom Libanu i promovisanje mira, javlja Anadolija.

U zajedničkom saopćenju, koje je inicirala Poljska, osuđuju se nedavni napadi na mirovne snage.

- Takve akcije moraju odmah prestati i treba ih adekvatno istražiti - navodi se u saopćenju.

Pozivaju se sve strane da poštuju prisustvo UNIFIL-a i osiguraju sigurnost njegovog osoblja.

- Ponavljamo našu posvećenost multilateralnoj saradnji sa UN-om u njenoj srži. Pozivamo na poštovanje međunarodnog prava, posebno Povelje Ujedinjenih nacija, kao i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti - navodi se u saopćenju. 

# KINA
# UN
# LIBAN
# VELIKA BRITANIJA
# TURSKA
# BRAZIL
# FRANCUSKA
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