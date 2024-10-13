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NAKON IZRAELSKIH NAPADA

Venecuela poslala 14 tona humanitarne pomoći za libanske izbjeglice u Siriji

Ministar vanjskih poslova Gil rekao je da je predsjednik Nicolas Maduro solidaran s narodom Palestine, Libana, Irana i Sirije

Napad na Liban. Anadolija

Anadolija

13.10.2024

Venecuela je u subotu poslala 14 tona humanitarne pomoći libanskim izbjeglicama koje su pobjegle u Siriju zbog izraelskih napada, javlja Anadolu.

Ministar vanjskih poslova Yvan Gil rekao je da je donaciju obezbijedio narod Venecuele i da će pomoć biti dostavljena onima kojima je potrebna što prije.

Svečanosti koja je održana na međunarodnom aerodromu Simon Bolivar u gradu Maiquetia u državi La Guaira prisustvovala je Tatiana Pugh, zamjenica ministra za Aziju, Bliski istok i Okeaniju, zajedno sa libanskim i sirijskim ambasadorima Eliasom Lebosom i Kenanom Zaherom Al Deenom.

Ministar vanjskih poslova Gil rekao je da je predsjednik Nicolas Maduro solidaran s narodom Palestine, Libana, Irana i Sirije i želi da znaju da nisu "sami" dok se suočavaju s izraelskim napadima.

# SIRIJA
# VENECUELA
# LIBAN
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