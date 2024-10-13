Šef američke odbrane izrazio zabrinutost izraelskom kolegi zbog napada na položaje mirovnih snaga UN-a

Američki ministar odbrane Lloyd Austin izrazio je zabrinutost zbog izraelskih napada na položaje Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) u južnom Libanu tokom telefonskog razgovora u subotu s izraelskim ministrom odbrane Yoavom Gallantom, javlja Anadolu.

U izraelskim napadima ove sedmice povrijeđeno je najmanje pet pripadnika mirovnih snaga UN-a, a ubijena su dva libanska vojnika.

- Austin je izrazio svoju duboku zabrinutost zbog izvještaja da su izraelske snage pucale na položaje mirovnih snaga UN-a u Libanu, kao i zbog prijavljene smrti dva libanska vojnika - rekao je portparol Pentagona Pat Ryder.

On je dodao:

"Sekretar je snažno naglasio važnost osiguravanja sigurnosti snaga UNIFIL-a i libanskih oružanih snaga i naglasio potrebu da se preokrene sa vojnih operacija u Libanu na diplomatski put što prije."

Austin se tokom razgovora osvrnuo na tešku humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze i naglasio da se moraju preduzeti koraci da se ona riješi.

- Sekretar je ponovo potvrdio nepokolebljivu, trajnu i čvrstu posvećenost SAD-a sigurnosti Izraela - navodi se u saopštenju i dodaje da je istakao potrebu da se svi taoci vrate njihovim porodicama što prije.

Izrael je od 23. septembra pokrenuo masivne zračne napade širom Libana na, kako tvrdi, mete Hezbollaha, ubivši više od 1.411 osoba i ranivši oko 4.000.

Vazdušna kampanja predstavlja eskalaciju u jednogodišnjem prekograničnom ratu između Izraela i Hezbollaha od početka brutalne izraelske ofanzive na Pojas Gaze u kojoj je ubijeno oko 42.200 ljudi, uglavnom žena i djece, od prošlogodišnjeg napada Hamasa.

Uprkos međunarodnim upozorenjima da je region Bliskog istoka na rubu regionalnog rata u jeku nemilosrdnih napada Izraela na Gazu i Liban, Izrael je proširio sukob pokrenuvši 1. oktobra kopnenu invaziju na južni Liban.