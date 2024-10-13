Engleskinja ubila roditelje pa godinama živjela s njihovim truplima

Virginia McCullough iz Engleske osuđena je na doživotnu kaznu zbog ubojstva svojih roditelja, a mora odslužiti najmanje 36 godina.

Kada joj je policija upala u kuću u septembru prošle godine, rekla im je: "Razvedite se, barem ste uhvatili negativca".

Sve je počelo 2019. godine kada je naglo postala tajnovita. Rođacima je rekla da ne dolaze, a susjedima i prijateljima da su se njezini roditelji John i Lois McCullough preselili u područje Clactona na obali Essexa, piše BBC.

A onda su prošle četiri godine prije nego što je itko saznao što se dogodilo iza zatvorenih vrata na Pump Hillu.

Svoga oca Johna McCullougha (70), umirovljenog predavač a poslovnih studija, otrovala je, a njegovo tijelo sakrila u improviziranoj grobnici od blokova i pokrivača.

Leš njegove 71-godišnje supruge Lois bio je skriven iza vreća za spavanje i popluna u ormaru na katu. Nju je kćer pretukla čekićem i izbola nakon što ju je otrovala lijekovima.





"Zavjese su uvijek bile navučene"

"Zavjese su uvijek bile navučene i nije se moglo vidjeti je li netko u kući", rekao je Phil Sargeant, koji je živio u susjedstvu McCulloughovih 20 godina.

"Prilično mi je teško izgovoriti da je Virginia ubila svoje roditelje. Djelovala je prilično ugodno. Bila je duhovita, imala je crni smisao za humor", rekao je susjed.

Klupko se počelo odmotavati kada je policija u Essexu u rujnu prošle godine primila poziv. Naime, liječnik opće prakse iz ordinacije njezinih roditelja izrazio je zabrinutost za njihovu dobrobit, jer ih neko vrijeme nije vidio.

Njihove izostanke objasnila je njihova kći, koja je ponudila niz izgovora za svaki termin koji je otkazala u ime svojih roditelja. U to vrijeme, na snazi je bila karantena zbog covida pa nikome nije bilo pretjerano čudno što ih ne viđaju.

Alan Thomson, koji je iznajmio televizor McCulloughovima, također je posumnjao da se nešto događa. Zatim ga je McCullough nazvala i otkazala najam u ime svojih roditelja. Kada je osoblje Thomsona stiglo u obiteljsku kuću kako bi ga pokupili, rečeno im je da ne mogu ući na imanje, a televizor je već bio pripremljen na ulaznim vratima.





"Znala sam da će ovaj dan na kraju doći"

Sedmicama prije otkrića tijela, McCullough je pozvala policajce u kuću da bi razgovarali o navodnom napadu na nju.

McCullough je bila susretljivija kada su se policajci vratili u rujnu 2023.

"Znala sam da će ovaj dan na kraju doći. Zaslužujem sve ono što dolazi jer je to ispravna stvar i onda bi mi to moglo dati malo mira", rekla je.

Dokumenti koje su istražitelji pronašli unutar imanja pokazali su da je očajnički pokušavala spriječiti roditelje da otkriju financijske probleme u koje je upala. Živjela je s njima, trošila njihov novac i gomilala velike dugove na njihovim kreditnim karticama.

Krivotvorena pisma pokazala su da je McCullough prevarila svoje roditelje da misle da su izgubili novac zbog prijevara. U stvarnosti, to je bio novac koji je potrošila njihova kći. Sve vrijeme oni su mislili da je zaposlena i naporno radi na tome da bude umjetnica.

Potrošila skoro 150 hiljada funti novca svojih roditelja

Nakon što ih je ubila, potrošila je gotovo 150 tisuća funti njihovih mirovina u kombinaciji s potrošnjom s njihovih kreditnih kartica. Prodala je i njihovu imovinu. Osim toga, potrošila je 21 tisuću funti na kockanje.

Tijekom izricanja presude u petak, McCullough je gledala u pod. Tek kada je preslušala svoj razgovor s policijom, u kojem je opisivala kako je ubila svoju majku, počela je plakati. "Izgledala je tako nevino, samo je sjedila i slušala radio", rekla je policajcima.

Detektiv Rob Kirby, iz policije Essexa, rekao je da je njezina staložena reakcija na sudu tipična za promišljenog ubojicu.

"McCullough je lagala o gotovo svakom aspektu svog života. Ona je inteligentna i vješta manipulatorica koja je odlučila ubiti svoje roditelje bešćutno i bez razmišljanja o njima ili onima koji i dalje pate zbog njihovog gubitka", dodao je.