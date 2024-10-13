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PRODUŽEN IM PRITVOR

Trojica muškaraca optuženi da su u policijskim uniformama pljačkali turiste u Amsterdamu

Tražili su od žrtava da im pokažu novac koji su imali kod sebe, a zatim su ih pokrali, navodi Tužilaštvo

Policija Amsterdama. Platforma X

Anadolija

13.10.2024

Trojica muškaraca optužena su da su se obukli kao policajci i opljačkali više turista na stanici Sloterdijk u Amsterdamu u Holandiji, prenosi Anadolu.

Kako navode lokalni mediji, oni su navodno ukrali više od 11.000 eura od osmero turista u periodu od nekoliko sedmica.

Sud u Amsterdamu produžio im je u srijedu istražni pritvor, objavilo je Državno tužilaštvo.

Policija je trojicu muškaraca starosti od 47, 51 i 53 godine privela 27. septembra, a oni su, kako navodi Državno tužilaštvo, razbojništva počinili od 31. avgusta do 20. septembra.

Kako se navodi, meta su bili turisti u blizini stanice Sloterdijk. Obukli su se u tamnoplavu odjeću i predstavljali se kao policajci, a čak su žrtvama pokazali i policajsku značku.

Tražili su od žrtava da im pokažu novac koji su imali kod sebe, a zatim su ih pokrali, navodi Tužilaštvo.

Sve pljačke su snimljene kamerom, a Sud je u srijedu prihvatio produženje istražnog zatvora osumnjičenima za 90 dana.

U Amsterdamu je 2023. godine zabilježen porast broja turista, sa oko 9,4 miliona posjetilaca koji su proveli najmanje jednu noć u gradu.

Gradsko vijeće je objavilo da je ostvareno ukupno 22,1 milion noćenja, što je bilo više od očekivanog.

# PLJAČKA
# TURISTI
# AMSTERDAM
# POLICIJA
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