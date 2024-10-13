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"DIO PRIPREMA"

Izraelska vojska: SAD rasporedio sistem THAAD u Izraelu tokom tenzija s Iranom

Nije poznato da li je trenutno raspoređivanje trajno

Izraelska vojska je kasnije priznala da je raketni napad oštetio neke od njenih vazdušnih baza. Platforma X

Anadolija

13.10.2024

 Izraelska vojska objavila je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) rasporedile odbrambeni sistem protiv balističkih raketa THAAD u Izraelu tokom tenzija s Iranom, javlja Anadolu.

Radio izraelske vojske opisao je ovaj potez kao dio priprema za očekivani odgovor Izraela na nedavni raketni napad Irana.

Iako se opisuje kao "prvo" takvo raspoređivanje, SAD su najavile privremeno raspoređivanje THAAD-a u martu 2019. kao dio zajedničkih odbrambenih vježbi.

Nije poznato da li je trenutno raspoređivanje trajno.

THAAD, koji je razvio Lockheed Martin, je odbrambeno oružje namijenjeno za presretanje balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa na velikim visinama.

Proizvođač tvrdi da je THAAD jedini američki sistem dizajniran za presretanje ciljeva unutar i izvan atmosfere.

Prije THAAD-a, izraelska protivvazdušna odbrana se oslanjala na tri sistema: "Strijela" za dugi domet, "Davidova praćka" za srednji domet i "Željezna kupola" za kratki domet, ali nisu uspjeli presresti mnoge iranske projektile tokom nedavnog napada.

Iran je 1. oktobra pokrenuo napad sa oko 180 projektila u znak odmazde za ubistvo bivšeg šefa političkog biroa Hamasa Ismaila Haniyeha u Teheranu, lidera Hezbollaha Hassana Nasrallaha i vođu Revolucionarne garde, Abbasa Nilforushana.

Izraelska vojska je kasnije priznala da je raketni napad oštetio neke od njenih vazdušnih baza, tvrdeći da su pripreme za odmazdu protiv Teherana u toku.

Iran je branio svoje postupke, pozivajući se na član 51. Povelje UN-a, koji potvrđuje pravo država članica da koriste silu u samoodbrani od oružanih napada.

# IZRAEL
# BALISTIČKE RAKETE
# IRAN
# SAD
# THAAD
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