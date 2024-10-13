Hezbolah tvrdi da Izrael koristi međunarodno zabranjene kasetne bombe u južnom Libanu

Hezbolah je u nedjelju optužio Izrael za granatiranje pograničnih gradova u južnom Libanu međunarodno zabranjenim kasetnim bombama, javlja Anadolija.

Libanska grupa je saopćila da je izraelska vojska bombardovala područje između gradova Hanin i Tayri zabranjenim kasetnim bombama.

- Uopšte nismo iznenađeni novim varvarskim zločinom, koji je dodat izraelskoj evidenciji zločina protiv libanskog i palestinskog naroda - dodao je Hezbolah u saopćenju.

Upotreba kasetnih bombi u naseljenim područjima ili blizu njih zabranjena je Ženevskim konvencijama jer predstavljaju prijetnju životima civila.

Iz Izraela nije bilo komentara na tvrdnju Hezbolaha.