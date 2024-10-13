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UKRAJINA

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Donjecku

Grad služi kao ključno logističko čvorište za ukrajinsku vojsku u regiji Donjeck, koja se graniči s Rusijom

Donjeck. Anadolija

Anadolija

13.10.2024

Rusija je u nedjelju objavila da je preuzela kontrolu nad još jednim selom u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, javlja Anadolija.

Prema saopćenju ruskog Ministarstva odbrane, ruske snage su zauzele selo Mihajlovku, koje se nalazi skoro 20 kilometara jugoistočno od grada Pokrovsk, glavnog fronta u ofanzivi Moskve u istočnoj oblasti Donjecka.

Rusija je često izvještavala o napretku posljednjih mjeseci dok nastavlja svoju ofanzivu na Donjeck, a područje fronta oko Pokrovska doživljava pojačanu aktivnost.

Grad služi kao ključno logističko čvorište za ukrajinsku vojsku u regiji Donjeck, koja se graniči s Rusijom.

Ukrajinske vlasti još nisu komentarisale tvrdnje Rusije.

# DONJECK
# RUSIJA
# UKRAJINA
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