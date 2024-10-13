Izraelska vojska tenkovima upala u objekte mirovnih snaga UN-a na jugu Libana

Izraelska vojska izvela je raciju na objekte mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na jugu Libana i tenkovima uništila ulaze tog objekta, javlja Anadolu.

U saopćenju Privremenih mirovnih snaga UN-a u Libanu (UNIFIL) navodi se da su u ranim jutarnjim satima snage UN-a u gradu Ramya uočile da su tri grupe izraelskih vojnika ušle u Liban preko Plave linije.

Poruka Guterešu

Dodaje se da dva tenka Merkava izraelske vojske ušla u objekat uništivši njegov glavni ulaz, te da su izraelski vojnici tražili od snaga UNIFIL-a da ugase rasvjetu na tom području, a napustili su područje 45 minuta kasnije.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) pozvao je ranije u nedjelju Ujedinjene nacije da povuku svoju mirovnu misiju iz južnog Libana tokom kopnenog upada u to područje.

- Vrijeme je da povučete UNIFIL iz uporišta Hezbolaha i iz područja borbenih dejstava - rekao je Netanjahu u poruci na hebrejskom jeziku generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu (Gutteres).

Dvojica pripadnika mirovnih snaga povrijeđena su u četvrtak u izraelskom napadu na osmatračnicu UN-a u južnom Libanu. Artiljerijska granata je sljedećeg dana također pogodila glavni komandni centar UNIFIL-a u pograničnom gradu Naqoura.

Netanjahu tvrdio da Izrael "žali" zbog ranjavanja mirovnih snaga UN.

UNIFIL je osnovan u martu 1978. kako bi potvrdio povlačenje Izraela iz Libana i pomogao libanskoj vladi u obnavljanju vlasti u toj oblasti. Mandat im je tokom godina proširen, posebno nakon izraelskog rata 2006. godine, kako bi nadgledao prekide vatre i omogućio humanitarnu pomoć.

Masivni zračni napadi

Izrael je od 23. septembra pokrenuo masivne zračne napade širom Libana na, kako tvrdi, mete Hezbolaha, ubivši više od 1.400 osoba i ranivši više od 4.000.

Vazdušna kampanja predstavlja eskalaciju u jednogodišnjem prekograničnom ratu između Izraela i Hezbolaha od početka brutalne izraelske ofanzive na Pojas Gaze u kojoj je ubijeno oko 42.200 ljudi, uglavnom žena i djece, od prošlogodišnjeg napada Hamasa.

Uprkos međunarodnim upozorenjima da je region Bliskog istoka na rubu regionalnog rata u jeku nemilosrdnih napada Izraela na Gazu i Liban, Izrael je proširio sukob pokrenuvši 1. oktobra kopnenu invaziju na južni Liban.