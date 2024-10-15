UN pozvao na hitnu istragu krvavog izraelskog napada na sjever Libana

Humanitarni ured UN-a pozvao je na istragu o zračnom napadu koji je Izrael izveo jučer i ubio 23 osobe na sjeveru Libana.

Napad se desio na selo Aitou, a portparol UN-a Džeremi Lorens (Jeremy Laurence) je rekao da je on izazvao "stvarnu zabrinutost u pogledu međunarodnog humanitarnog prava", prenio je BBC.

Spasioci su danas i dalje izvlačili tijela iz ruševina u Aitouu, daleko od žarišta dosadašnjeg sukoba na jugu Libana, dolini Beqaa i dijelovima Bejruta. Izraelske odbrambene snage (IDF) još nisu komentirale napad.

Vlasnik kuće u Aitouu Elie Alvan (Alwan) rekao je novinarima da je kuća iznajmljena porodici od oko deset ljudi, kojoj se kasnije pridružilo još desetak.

On je rekao da nije bilo problema sa stanarima sve dok automobil nije došao u kuću u ponedjeljak, vozač je očigledno donosio gotovinu, kada je došlo do vazdušnog udara.

Izraelski zračni napadi na pripadnike Hezbolaha u područjima gdje grupa obično djeluje, potisnuli su njene članove u druge dijelove zemlje, stvarajući strah širom Libana da bi izraelske mete mogle biti bilo gdje.

Izrael je pokazao spremnost tokom svoje nedavne eskalacije da bez upozorenja udari na stambene zgrade dok pokušava da degradira Hezbolah, koji povremeno ispaljuje rakete na Izrael godinu dana od dana nakon napada Hamasa 7. oktobra prošle godine, piše BBC.

