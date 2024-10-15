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RAT U UKRAJINI

Serija eksplozija odjeknula u Kijevu, na snazi vazdužna uzbuna

To je objavio načelnik gradske vojne uprave Sergej Popka na svom Telegram nalogu

Ruski napadi dronovima. Ukrinform

E. Ć.

15.10.2024

Serija eksplozija odjeknula je u utorak navečer u Kijevu tokom ruskog napada bespilotnim letjelicama.

To je objavio načelnik gradske vojne uprave Sergej Popka na svom Telegram nalogu.

- Vazdušna uzbuna je i dalje na snazi! U glavnom gradu radi protivvazdušna odbrana - objavio je on.

Vazduhoplovne snage Ukrajine su ranije saopćile da je u Kijevu i nizu regiona proglašena vazdušna uzbuna zbog opasnosti od napadnih bespilotnih letjelica.

- "Šahedi" u Kijevskoj oblasti u oblasti glavnog grada, protivvazdušna odbrana je aktivirana - objavljeno je u saopćenju.

Inače, ukrajinska agencija navodi kako je nekoliko grupa dronova tipa "Šahedi" ušla u Ukrajinu sa sjevera i juga.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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