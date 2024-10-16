Ukrajinske vlasti naredile evakuaciju Kupjanska, jednog od ključnih gradova

Ukrajinske vlasti naredile su u utorak evakuaciju ključnog grada i još tri lokaliteta u sjeveroistočnom regionu Harkova, dok se ruske snage približavaju i zvaničnici se suočavaju sa poteškoćama u pružanju usluga tokom zime.

Naređenje se odnosilo na Kupjansk, željeznički čvor koji leži uz rijeku Oskil, kao i na grad Borova, južnije, u blizini grada Izijuma, još jednog velikog logističkog centra.

Kupjansk je pao u ruke ruskih snaga u sedmicama nakon njihove invazije u februaru 2022, ali su ga ukrajinske trupe ponovo zauzele kasnije te godine.

Regionalni guverner Harkova Oleh Sinjehubov, govoreći na nacionalnoj televiziji, rekao je da je nalog za evakuaciju obavezan.

- Najteža situacija je u sektoru Kupjansk. Na istočnoj obali rijeke Oskil, koja dijeli grad, ne možemo više da garantujemo obnavljanje snabdijevanja električnom energijom, toplotom i vodom zbog stalnih granatiranja. Sve ekipe za popravku odmah budu napadnute - rekao je on.

Ruske snage sve više napreduju u nastojanju da zauzmu ukrajinski istočni region Donjecka, zauzimajući sela dok se kreću ka zapadu. Oni su također bili aktivni mjesecima sjevernije u Harkovskoj oblasti, fokusirajući se na Kupjansk.