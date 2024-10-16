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RUSI SE PRIBLIŽAVAJU

Ukrajinske vlasti naredile evakuaciju Kupjanska, jednog od ključnih gradova

Regionalni guverner Harkova Oleh Sinjehubov rekao je da je nalog za evakuaciju obavezan

Ukrajinska vojska ne može garantovati sigurnost. Platforma X

N. H.

16.10.2024

Ukrajinske vlasti naredile su u utorak evakuaciju ključnog grada i još tri lokaliteta u sjeveroistočnom regionu Harkova, dok se ruske snage približavaju i zvaničnici se suočavaju sa poteškoćama u pružanju usluga tokom zime.

Naređenje se odnosilo na Kupjansk, željeznički čvor koji leži uz rijeku Oskil, kao i na grad Borova, južnije, u blizini grada Izijuma, još jednog velikog logističkog centra.

Kupjansk je pao u ruke ruskih snaga u sedmicama nakon njihove invazije u februaru 2022, ali su ga ukrajinske trupe ponovo zauzele kasnije te godine.

Regionalni guverner Harkova Oleh Sinjehubov, govoreći na nacionalnoj televiziji, rekao je da je nalog za evakuaciju obavezan.

- Najteža situacija je u sektoru Kupjansk. Na istočnoj obali rijeke Oskil, koja dijeli grad, ne možemo više da garantujemo obnavljanje snabdijevanja električnom energijom, toplotom i vodom zbog stalnih granatiranja. Sve ekipe za popravku odmah budu napadnute - rekao je on.

Ruske snage sve više napreduju u nastojanju da zauzmu ukrajinski istočni region Donjecka, zauzimajući sela dok se kreću ka zapadu. Oni su također bili aktivni mjesecima sjevernije u Harkovskoj oblasti, fokusirajući se na Kupjansk.

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, zapadno od Kupjanska, bio je izložen čestim raketnim i napadima bespilotnim jedinicama tokom većeg dijela invazije koja traje više od dvije i po godine.

Generalštab ukrajinske vojske izvijestio je da se u posljednja 24 sata kod Kupjanska odigralo 19 bitaka, a sedam još bjesni.

Sinjehubov je rekao da su centri za evakuaciju uspostavljeni u Harkovu - 4.000 stanovnika je i dalje u opasnosti na istočnoj obali Oskila i još 3.000 na zapadnoj obali.

Na sjeveru, ukrajinske trupe su u augustu izvršile prekogranični upad u rusku oblast Kursk, zauzevši dijelove zemlje.

Ruska vojska kaže da je povratila nekoliko sela, iako ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je operacija bila da se ruske snage odvuku sa istočnog fronta, tvrdi da kijevske trupe drže svoje pozicije.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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