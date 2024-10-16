Balkanski tajkun dobio video otete djece: Za sve krivi jednu osobu

Djeca kontroverznog rumunskog biznismena, milionera Adrijana Marcijana, vode se kao nestala nakon što ih je navodno dadilja izgubila. Dan nakon što se djeci gubi trag, biznismen je objavio snimak djece.

- Roksana, džabe si natjerala ove ljude da nas odvedu kod tebe. Nećemo da idemo kod tebe. Ovi ljudi su nas slagali da nas vode kod tate, a u stvari su htjeli da nas dovedu kod tebe - čuje se kako se najstarija djevojčica obraća mami.

Tajkun, koji neko vrijeme živi u Španiji, rekao je da je dobio snimak i da direktno za sve optužuje njegovu ženu, a zatim je rekao da ga je proslijedio policiji i medijima.

U međuvremenu su majka i dadilja koja je čuvala djecu saslušane u policiji.

Djecu uzrasta 7, 9 i 11 godina navodno je oteo otac nakon što je sud donio odluku da starateljstvo pripadne majci.

Dvije djevojčice i dječak živjeli su u kući u gradu Santandrei u okrugu Hunedoara.

Roditelji su već duže u ratu oko djece jer su oboje, i majka i otac, imali određene zabrane tokom postupka. Naime, ocu je bilo zabranjeno da im priđe bliže od 150 metara, a majci se sudi jer je djeci prijetila smrću. Nakon odluke suda, oba roditelja u sudski lišena prava.

Međutim, nakon toga je uslijedila odluka da će djeca ipak biti kod majke.

Za mališanima je pokrenuta nacionalna potraga nakon što ih je navodno dadilja izgubila, odnosno, otkad su otišli iz kuće.

- Policija nastavlja sa istražnim aktivnostima i potragom za troje maloljetnika čiji je nestanak prijavio otac u ponedjeljak, a u radijusu sela Santandrei. Riječ je o dvije djevojčice i dječaku uzrasta 7, 9 i 11 godina - saopćio je portparol policijskog inspektorata okruga Hunedoara Bogdan Nicu.