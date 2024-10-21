Izrael poslao poruku Hezbolahu: "IDF će sravniti sa zemljom dio Bejruta ako opet pokušate napad na premijera"

Hezbolah je dobio poruku od Izraela u kojoj se navodi da će, ako ova grupa ponovno pokuša napad na izraelskog čelnika, IDF "sravniti sa zemljom bejrutski južni okrug Dahijeh, uporište Hezbolaha u libanskoj prijestolnici".

To je objavio saudijski kanal Al-Hadath koji se poziva na neimenovane izvore.

Poruka, navodno prenesena preko treće strane, dolazi nakon što je Hezbolah u subotu lansirao bespilotnu letjelicu kako bi ciljao privatnu rezidenciju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u obalnom gradu Caesarea.

On i njegova supruga nisu bili kod kuće u vrijeme napada i da u incidentu nije bilo povrijeđenih, rekao je PMO.

Al-Hadath napominje da ovo nije bio prvi pokušaj Hezbolaha da cilja na izraelsku političku figuru što je pokušao najmanje dva puta u prošlosti.

Nešto ranije se oglasio američki ministar odbrane Lojd Ostin (Lloyd Austin) koji je rekao da je teško reći kako će tačno izgledati izraelski udar na Iran, o čemu se govori mjesecima unazad.

- Na kraju krajeva, to je odluka Izraela, i bez obzira da li Izraelci vjeruju da je proporcionalna ili ne i kako je Iranci percipiraju, mislim da to mogu biti dvije različite stvari - rekao je Ostin novinarima u Ukrajini.