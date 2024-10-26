Izrael napao Iran, SAD pozvale da ne uzvraćaju udarac

Iran će nastaviti s letovima nakon izraelskih zračnih napada, saopćila je agencija France-Presse. SAD je pozvao Iran da ne uzvraća udarac na najnovije izraelske udare protiv njega.

- Ako Iran još jednom odluči odgovoriti, mi ćemo biti spremni i opet će biti posljedica za Iran - stoji u izjavi visokih dužnosnika administracije.

Dodaje se da SAD ne želi da se to dogodi.

- Ovo bi trebao biti kraj ove direktne razmjene vatre između Izraela i Irana - stoji u saopćenju, dodajući da je Vošington (Washington) spreman "predvoditi napore da se osigura kraj rata u Libanonu" i pokušati postići prekid vatre u Gaze, zajedno s povratkom talaca otetih iz Izraela.

Komunikacija s Teheranom

Visoki dužnosnik Bajdenove (Bidenove) administracije razgovarao je s novinarima nakon izraelskog osvetničkog napada na Iran.

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) je proteklih sedmica poticao izraelsku vladu da provede ciljani i proporcionalni odgovor na iranski napad od prije mjesec dana, i čini se da se to tokom noći dogodilo.

Američki dužnosnik je dalje rekao da vlada ima i direktne i indirektne kanale komunikacije s Teheranom, preko kojih su saopćena stajališta američke vlade.

Podsjećamo, izraelska vojska je tokom noći potvrdila da je napad na Iran završen.

Tri vala napada

- Prije kratkog vremena, IDF je završio precizne i ciljane napade na vojne ciljeve u nizu područja u Iranu. Naši avioni su se sigurno vratili kući. Napad je izveden kao odgovor na napade iranskog režima na Izrael i njene građane posljednjih mjeseci. Odmazda je završena i misija je ispunjena - saopćeno je.

Američki i izraelski dužnosnici izjavili su za Axios da su izvedena ukupno tri vala napada. Prvi val bio je usmjeren na iranske sisteme protivzračne odbrane. Drugi i treći val ciljali su baze s raketama i bespilotnim letjelicama, kao i fabrike oružja.