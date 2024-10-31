Špijunski skandal u Italiji, umiješan i Mosad: Kompanija krala podatke i od Meloni

Veliki špijunski skandal potresa Italiju, nakon što je privatna istražiteljska kompanija navodno krala podatke političara, uključujući i Đorđu Meloni (Giorgia), a u sve je uključen izraelski Mosad.

Kompanija, koju su činili sadašnji i bivši članovi sigurnosnih službi, navodno su krali podatke kako bi ucjenjivali političare.

Meloni je navodnu zavjeru opisala kao "neprihvatljivu" i "prijetnju demokratiji", dok je italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto (Guido Crosetto) zahtijevao hitnu parlamentarnu istragu, zbog zabrinutosti da bi državne tajne mogle biti ugrožene.

Italijanski mediji su aferu opisali kao zavjeru najvišeg nivoa u koju su uključeni pripadnici mafije, kao i dužnosnici u obavještajnim službama zajedno sa stranim obavještajnim službama.

Bivši visoki pripadnik policije koji vodi "Equalize", privatnu poslovnu obavještajnu kompaniju, glavni je osumnjičeni i optužen je za upad u poslužitelje vladnih ministarstva i policije od 2019. do 2024. godine.

Većina klijenata kompanije su velike kompanije ili velika advokatska društva koja su bila zainteresirana za pristup bilo da bi stekla prednost u odnosu na konkurenciju ili da bi uspjela u sudskim sporovima.

"Corriere Della Sera" u izvještaju navodi da su istražitelji presreli posjetu istražnoj kompaniji i dvojice neidentificiranih Izraelaca, opisanih kao obavještajni agenti, koji su željeli razmjenjivati informacije o iranskom plinu koje bi mogle biti od interesa za italijansku vladu, plinske kompanije, ENI i odnosio se na ilegalnu trgovinu plinom s Iranom.

Također, novine navode da je posjetu kordinirao visoki pripadnik policije koji je radio za italijansku obavještajnu službu, te da su izraelski agenti zatražili pomoć u identificiranju akcija ruskih hakera i ruske bankovne transakcije povezane s ozloglašenom grupom Wagner.

Web stranica Open tvrdila je da su Izraelci tražili da ruski oligarsi zaustave finansiranje Prigožina i ponudili italijanskoj kompaniji povjerljive podatke o ilegalnoj kupovini plina iz Irana i isplatu od milion eura. Prema web stranici, Vatikan je bio uključen u pomaganje akcije protiv Rusije.