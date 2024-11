Šokantni trenuci tokom predizborne kampanje u SAD: Od pokušaja atentata do bizarnih tvrdnji

Kampanja za predsjedničke izbore je bila jedan veliki vrtlog koji se sastojao od pokušaja atentata do bizarnih tvrdnji koje su iznesene kao argumenti.

S obzirom da je ostao još samo dan prije nego Amerikanci krenu na svoja biračka mjesta, evo rezimea nekih od najvećih trenutaka.

Atentator na skupu

Bivši predsjednik, Donald Tramp (Trump) je pobjegao sa ranom od metka u uhu nakon što je atentator pokušao da ga ubije dok je držao govor republikanskim pristalicama u Batleru, Pensilvanija.

Osam hitaca ispalio je 20-godišnji Tomas Kruks (Thomas Crooks), koji se skrivao na krovu obližnje zgrade.

Kori Komperatore (Corey Comperatore), bivši načelnik dobrovoljne vatrogasne jedinice, ubijen je u gomili dok je pokušavao da zaštiti svoju porodicu od metaka.

Dok su agenti Tajne službe pokušavali zaštititi Trampa on je iskoristio trenutak da digne šaku i vikne "borba" svojim oduševljenim fanovima u publici.

Mask podržao Trampa

U noći pucnjave, milijarder Ilon Mask (Elon Musk) objavio je na X-u da u potpunosti podržava Trampa i nada se njegovom brzom oporavku.

Ovo se pokazalo značajnim za Trampa, ne samo zbog prisustva vlasnika X-a na društvenim mrežama i općenitog uticaja, već i za njegov novčanik.

U periodu između jula i septembra, Mask je donirao 75 miliona dolara kampanji koju je osnovao da podrži Trampovu predsjedničku kandidaturu, a dao je oko 44 miliona dolara u prvoj polovini oktobra, pokazuju finansijski podaci. Također je govorio na brojnim Trampovim skupovima.

Bajden ispada iz trke

Pritisak na predsjednika Džo Bajdena (Joe Biden) trajao je neko vrijeme prije nego se povukao iz utrke u julu. Česte greške ovog 81-godišnjaka tokom govora, posebno tokom katastrofalne debate s Trampom, bacile su sjenu na njegovu borbu za drugi mandat.

Odmah je dao podršku svojoj potpredsjednici Kamali Haris, pozivajući demokrate da doniraju za njenu kampanju nakon njegovog povlačenja.

Kandidatura Haris

Odmah je dobila podršku predsjednika, ali je Haris još uvijek morala biti formalno izabrana za novog predsjedničkog kandidata demokrata.

Šezdesetogodišnjakinja je imala nekoliko potencijalnih izazivača neposredno nakon što je Bajden odustao, ali nakon što je Barak Obama (Barack) podržao, njena kandidatura više nije bila upitna.

Dame s mačkama bez djece

Trampov potpredsjednik Vens (JD Vance) je u razgovoru za Fox News rekao da su Haris i druge demokrate "gomila dama s mačkama bez djece... jadne zbog svojih života i izbora koje su napravile".

- Cijelu budućnost demokrata kontrolišu ljudi bez djece - rekao je on, uprkos činjenici da Haris ima dvoje pastorčadi, Elu (Ellu) i Kolea (Colea), sa svojim suprugom Dagom Emhofom (Doug Emhoff).

Zvijezda serije „Prijatelj“, Dženifer Aniston (Jennifer) kritizirala je Vensove primjedbe dok je dijelila snimak na Instagramu, uz natpis: "Zaista ne mogu vjerovati da ovo dolazi od potencijalnog potpredsjednika Sjedinjenih Država."

Senator iz Ohaja rekao je da ostaje pri tom stavu, ali da njegove primjedbe nisu kritika ljudi koji odlučuju da nemaju djece.

- Ovdje se ne radi o kritiziranju ljudi koji, iz raznih razloga, nisu imali djecu. Ovdje se radi o kritiziranju Demokratske stranke jer je postala antiporodica i antidjete – rekao je.

Harisina kampanja je uzvratila na Vensove komentare, rekavši da "svaki Amerikanac ima udjela u budućnosti ove zemlje".

Rasni identitet

U potezu koji je izazvao šok u publici na konvenciji koju je organizovala Nacionalna asocijacija crnih novinara u Čikagu, Tramp je doveo u pitanje rasni identitet Haris, pitajući: "Da li je Indijka ili je crnkinja?"

- Poznajem je dugo i ona je uvijek bila indijskog porijekla, i samo je promovirala indijsko naslijeđe. Nisam znao da je crna, sve do prije nekoliko godina kada je pocrnjela, a sada želi da bude poznata kao crnka, pa ne znam da li je Indijka ili je crna – upitao je.

Haris je kćerka oca sa Jamajke i majke Indijke, oboje su migranti u SAD. Kao odgovor, Haris je rekla da su komentari "ista stara emisija" i da "Amerika zaslužuje bolje".

Jedu kućne ljubimce

Oni koji nisu pratili kampanju u potpunosti, možda će nakon ovih redaka pomisliti da su se samo mačke spominjale tokom kampanje, ali tu ipak nije bio kraj.

Tramp i Vens su komentar „dame s mačkama bez djece“ bacili skroz u drugi plan nakon što su iznijeli tvrdnje o haićanskim migrantima u Springfildu, Ohajo, koji jedu kućne ljubimce stanovnika.

- U Springfildu, oni jedu pse, ljude koji su došli, jedu mačke... Oni jedu... oni jedu kućne ljubimci ljudi koji tamo žive. Ovo je ono što se dešava u našoj zemlji i to je sramota – kazao je Tramp tokom debate s Haris.

Haris se smijala slušajući to i kazala je da on priča o ekstremima.

Tejlor Svift podržala Haris

Skoro odmah nakon debate, planetarno popularna Tejlor Svift (Taylor Swift) rekla je svojim 283 miliona pratilaca na Instagramu da će glasati za Haris.

Pjevačica je rekla da je morala biti transparentna nakon što je umjetna inteligencija kreirala slike na kojima ona navodno pruža podršku Trampu.

Objavu je popratila i fotografija pjevačice koja drži svog mačka Bendžamina Batona, a potpisala se sa "Tejlor Swift – Djetinjasta žena s mačkama".

Tramp je prvobitno prokometirao njenju objavu vrlo jednostavno, rekaviši da nije fan pjevačice Svift, međutim, nakon što su kroz par dana istraživanja javnog mnjenja pokazala da je Haris dobila značajnu podršku, bivši predsjednik je na svom nalogu na društvenim mrežama Truth dodao: "MRZIM TEJLOR SVIFT!"

Pokušaj atentata na golf terenu

Drugi pokušaj ubistva Trampa spriječila je Tajna služba 15. septembra dok je bivši predsjednik igrao golf na svom terenu u West Palm Beachu na Floridi. Rajan Rut (Ryan Routh) je uhapšen nakon što je viđena puška kako probija kroz žbunje u blizini mjesta gdje je Tramp igrao.

Navodno se tu krio oko 12 sati prije nego što ga je agent uočio i otvorio vatru.

Mask obećava milione dolara glasačima

Vjeruje se da će izbori biti dobijeni ili izgubljeni u sedam država na bojnom polju - Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Sjeverna Karolina, Pennsylvania i Wisconsin.

Kao rezultat toga, navodno je potrošeno više od milijardu dolara na predsjedničke reklame usmjerene na više od 60 miliona ljudi koji žive u njima.

Mask je bacio svoje bogatstvo na Trampa na način koji do sada nije viđen. Naime on je obećao da će pokloniti milione dolara svakog dana do 5. novembra glasačima u ključnim državama.

Sve što birači treba da urade da bi stekli pravo na novac je da potpišu njegovu onlajn peticiju za slobodu govora i prava na oružje.

Vlasnik X-a je naknadno pozvan na hitnu sudsku raspravu u Filadelfiji u Pensilvaniji, optužen da vodi ilegalnu lutriju i pokušava da utiče na birače. Međutim, tužba je stavljena na čekanje dok federalni sud razmatra da li da preuzme slučaj, što znači da je Mask slobodan da nastavi davanje.