Amerikanci danas biraju predsjednika: Tijesna trka između Haris i Trampa

Amerikanci danas izlaze na birališta kako bi izabrali sljedećeg predsjednika SAD-a, a birat će između Kamale Haris (Harris) i Donalda Trampa (Trump).

Također je moguće da će neki rezultati stizati sporije ove godine zbog promjena u načinu na koji su pojedine države – uključujući i sedam ključnih koje će na kraju odlučiti utrku – provodile izbore od 2020.

Četiri vremenske zone

S obzirom na četiri vremenske zone u SAD-u, neslužbeni rezultati se mogu očekivati u različitim vremenima, a po vremenu u BiH, prve rezultate bi mogli očekivati u ponoć.

To bi trebali biti rezultati iz država Kentaki (Kentucky) i Indiana. Sat vremena kasnije, šest država zatvara svoja birališta, a među njima je i "swing" država Džordžija (Georgija). Osim nje, tu će biti potpuni rezultati izlaznih anketa u Južnoj Karolini, Vermontu, Virdžiniji (Virginiji). U 1:30 sati po našem vremenu, birališta se zatvaraju u Sjevernoj Karolini, Ohiu i Zapadnoj Virginiji. Pola sata kasnije, odnosno u 2 sata iza ponoći po vremenu u BiH, rezultati izlaze u čak 21 saveznoj državi, te u dijelovima još njih nekoliko.

U 2:30 sati stižu rezultati izlaznih anketa iz Arkansasa, a u 3:00 sata po našem vremenu ponovo veća grupa država zatvara svoja birališta. To su Arizona, Kolorado (Colorado), Iova (Iowa), Kansas, Lusiana (Louisana), Mičigen (Michigan), Minesota (Minnesota), Nebraska, Nju Meksiko (New Mexico), Njujork (New York), Južna i Sjeverna Dakota, Viskonsin (Wisconsin) i Vjoming (Wyoming).

Po našem vremenu, navodno bi finalni rezultati izlaznih anketa trebali biti do 6 sati ujutro. Međutim, očekivano je da će se konačni rezultati čekati i do nekoliko dana.

Glasači su se naviknuli da saznaju pobjednika kasno u izbornoj noći ili u jutarnjim satima novog dana. Naprimjer, kada je Trump pobijedio 2016., proglašen je pobjednikom u 9 ujutro po našem vremenu (03:00 EST).

Kada je Obama 2012. osvojio drugi mandat, njegova pobjeda se predviđala još prije ponoći na sam dan izbora.

Zatvaranje birališta

Prva birališta širom SAD-a zatvorit će se u utorak navečer u ponoć po našem vremenu (18:00 EST), a posljednja će se birališta zatvoriti rano u srijedu ujutro, u 7 sati po našem vremenu (01:00 EST).

Tijesna utrka između dva kandidata povećava mogućnost ponovnog prebrojavanja glasova i pravnih izazova.