Stižu prvi rezultati: Donald Tramp i Kamala Haris u ovom području su izjednačeni

U malom gradu Diksvil Noč (Dixville Notch) u Nju Hempširu (New Hampshireu), prvo mjestu gdje su glasali birači, objavljeni su rezultati, a potpredsjednica SAD-a Kamala Haris (Harris) i bivši predsjednik Donald Tramp (Trump) su izjednačeni sa po tri glasa.

Ovo naselje, koje je smješteno uz granicu SAD-a i Kanade na sjevernom dijelu Nju Hempšira, otvorilo je i zatvorilo biračko mjesto odmah nakon ponoći ET u tradiciji koja datira iz 1960. Učestvovala su četiri republikanca i dva neizjašnjena glasača.

Iako Diksvil Noč ne može uvijek predvidjeti konačnog pobjednika, ili čak izbor države, njegovo glasanje, uprsko smanjenju stanovništva, uspješna je priča za lokalne vođe i razlog za osmijeh političkim ovisnicima željnim ranog okusa dnevni događaji.

Prema tradiciji, svi birači s pravom glasa okupljaju se u hotelu Balsams u tom malom gradu kako bi tajno glasali nakon što se biračka mjesta otvore u ponoć, a nakon svakog glasanja, glasovi se zbrajaju i rezultati objavljuju, satima prije bilo kojeg drugog mjesta, što ga čini odredištem za nacionalne izvjestitelje, kojih je često više od glasača.

Jedan od gradskih glasača i vodeći razvojni program za Balsams Les Oten (Otten), nazvao je rano objavljivanje rezultata "lekcijom građanskog prava za zemlju", dodajući da "ako možemo pomoći ljudima da izađu i shvate da je glasanje važan dio njihovih prava kao američkih građana, to je možda ključ onoga što radimo".

Oten je kazao da očekuje početak projekta obnove sljedećeg ljeta.

- Sve dok smo ovdje i vlasnici smo imovine i imamo, znate, svoju četkicu za zube u našim kupatilima, mogli bismo iskoristiti svoje pravo glasa – kazao je on.

75-godišnji Otten, koji je rekao da je republikanac od svoje sedme godine, rekao je za CNN prije glasanja u utorak da bi glasao za Haris.

- Nigdje u Zakletvi vjernosti ne piše ništa o prisezi na vjernost nekoj osobi. mislim da je na kraju dana Tramp jasno dao do znanja da mu morate obećati vjernost i da on sam to može popraviti, a to je antidemokratski koliko ja mogu razumjeti - kazao je Oten.