Profesor Univerziteta u Bostonu Vesko Garčević za "Avaz": SAD neće odustati od podrške jedinstvu BiH

SAD su pred nikad neizvjesnijim, a po mnogima i nikad važnijim izborima, koji bi mogli odrediti budućnost ne samo ove svjetske velesile, već i cijele planete. Blizu 186,5 miliona Amerikanaca danas bira predsjednika i novi saziv Kongresa SAD.

Profesor Univerziteta u Bostonu i bivši ambasador Crne Gore u NATO-u Vesko Garčević ove izbore u SAD smatra veoma interesantnim ne samo po tome što oba kandidata imaju skoro identičnu podršku glasača, već i što su podjele u američkom društvu mnogo jasnije izbile na površinu.

Države koje su kolebljive

- Stvarno se može desiti da odluči desetak hiljada ljudi u Pensilvaniji ili nekoj drugoj od država koje su kolebljive. Zato su oba kandidata najveći dio vremena u foto finišu proveli u tim državama, dok se u nekima i ne pojavljuju. U Masačusets, gdje sam ja, niko nije dolazio jer je jasno da će tu Demokrate pobijediti – kaže za "Avaz“ profesor Garčević.

Brojne su analize kako će pobjeda jednog ili drugog kandidata utjecati na budućnost odnosa u svijetu, pa su se i na Balkanu formirali tabori za Haris ili Trampa. Garčević međutim, naglašava da je Balkan vrlo nisko na listi prioriteta SAD, pa ne treba imati prevelilka očekivanja.

- Možda je i bolje da u ovom momentu takvog interesovanja nema, jer ako bi Tramp pobijedio to bi izazvalo frustracije kod mnogih na Balkanu, osim možda kod Srba i donekle u Albaniji. Sjećate se kako je proslavljena pobjeda Bajdena, posebno u Sarajevu, ali su očekivanja bila nerealna, pa ni mnogi politički analitičari nisu uzimali u obzir da su se okolnosti promijenile i da Bajden danas i 90-tih godine nije isti, ne samo zbog godina, već i drugačijih američkih prioriteta – pojašnjava Garčević.

Ideja razmjene teritorija

Dodaje da trend nezainteresiranosti SAD za Balkan traje već duže vrijeme, što ostavlja prostor američkim ambasadorima da na terenu da kreiraju američku politiku. U slučaju pobjede Haris, on očekuje nastavak saradnje SAD i EU na terenu, američku podršku EU i njenom proširenju.

- Kad je BiH u pitanju to će biti, kao i do sada, pokušaji da se balansira u podršci, ali da se ne iritiraju oni koji bi situaciju mogli eskalirati. Ako bi Tramp pobijedio možemo očekivati neku vrstu drugačije politike na Balkanu i tu nam mogu pomoći iskustva iz njegovog prvog mandata. Očekuje se da bi Ričard Grenel mogao postati novi državni sekretar ili savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Albanija i Srbija su se otvorile prema kapitalu Kušnera i Trampu bliskih ljudi, pa očekuju da će imati bolju startnu poziciju i da će služiti kao osovine za rješavanje pitanja Kosova i drugih pitanja. Možemo očekivati i da se ožive neke ideje razmjene teritorija. SAD u tom slučaju neće sinhronizovati svoj pristup sa EU, jer to neće smatrati potrebnim – kaže Garčević.

Ipak, uvjeren je da SAD, bez obzira ko će useliti u Bijelu kuću, ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu i cjelovitosti BiH.

- To bi bio veliki zemljotres. U slučaju pobjede Trampa ništa nije nemoguće, ali SAD neće ići u tu krajnost gdje bi se dovelo u pitanje jedinstvo BiH, jer ima još ljudi oko Trampa, nije on sam.

To bi bilo otvaranje još jedne krize koja može imati nesagledive posljedice za Evropu, to bi tražilo involviranost Amerike, a u ovom trenutku njima ne trebaju krize jer će glavni fokus, ako pobijedi Tramp, vjerovatno biti na Kini. Imamo i Bliski istok, to je nešto što gori, pa bi im druge krize samo pravile probleme – ističe profesor Bostonskog univerziteta Vesko Garčević.