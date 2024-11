Suprug Kamale Haris: Nadam se da ću joj moći u narednih nekoliko dana reći "Dušo, ti si predsjednica SAD"

Suprug Kamale Harris Dag Emhof bio je optimista tokom boravka u Mičingenu, gdje je pozdravio birače.

On je izjavio da očekuje pobjedu aktuelne potpredsjednice SAD Kamale Haris.

Kazao je da se nada da će u narednim danima moći reći svojoj supruzi: "Dušo, ti si predsjednica Sjedinjenih Američkih Država."

Naglasio je emocije i energiju koju Haris unosi u svoju kampanju rekavši da je osjeća i među biračima.

Tokom posjeta restoranu u okrugu Ouklend, ključnom za potencijalnu demokratsku pobjedu, nosio je majicu s natpisom "Yes She Can" (Ona to može), što je parafraza kampanje Baracka Obame iz 2008.