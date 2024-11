Tramp će se možda obratiti pristašama večeras: Očekuje se da će proglasiti pobjedu

Bivši predsjednik Donald Tramp (Trump) planira se obratiti nekoliko hiljada pristaša koji se okupljaju u Palm Beach Convention Centeru, nekoliko kilometara od njegovog kluba Mar-a-Lago, u nekom trenutku tokom večeri, rekli su njegovi bliski suradnici za CNN.

Međutim, kada će tačno i hoće li se uopće obratiti, još uvijek nije sigurno.

Tramp je ranije rekao novinarima da nije siguran u svoje planove i da nije pripremio govor. No, izvori navode da se očekuje da će se obratiti bez obzira na to hoće li ishod biti poznat, a govor može brzo sastaviti.

Tramp je privatno izrazio frustraciju zbog mogućnosti da večeras neće biti proglašen pobjednik. Većina njegovih savjetnika iz kampanje upozorila ga je da vjerojatno neće saznati ishod večeras jer se glasovi još uvijek broje. Hoće li ponovno proglasiti pobjedu dok se glasovi još broje, kao što je to uradio 2020. godine, ostaje neizvjesno čak i za njegove najbliže pomoćnike.

Suradnici Kamale Haris (Harris) očekuju i pripremaju se za mogućnost da Donald Tramp (Trump) prerano proglasi pobjedu.

- Razrađuju različite opcije za odgovor, ali konačna reakcija ovisit će o tome kada i kako će bivši predsjednik postupiti. Dvojica njenih savjetnika izjavila su za CNN kako neće dopustiti da Trampove tvrdnje prođu bez odgovora. Planiraju biti vrlo agresivni po tom pitanju, rekao je jedan suradnik za CNN.

Haris je spremna obratiti se večeras, a do jučer se očekivalo da će održati govor bez obzira na to hoće li ishod izbora biti poznat ili ne. No, suradnici su upozorili da bi se ti planovi mogli promijeniti.