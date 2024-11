Izraelski ministri čestitali Trampu: "Bog blagoslovio Izrael, Bog blagoslovio Ameriku"

Nakon pobjede Donalda Trampa (Trump) na predsjedničkim izborima u SAD-u, pojedini izraelski ministri krajnje desnice iskoristili su priliku da odmah čestitaju.

Prvi koji je čestitao Trampu bio je ministar finansija Izraela Bezalel Smotrih (Smotrich).

- Bog blagoslovio Izrael. Bog blagoslovio Ameriku - napisao je Smotrich na engleskom, ne spominjući eksplicitno Trumpa.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir je bio nedvosmisleniji, retvitirajući post iz jula u kojem je napisao:

- Bog blagoslovio Trampa - i dodao: "Daaaaa".

Ministar kulture Miki Zohar pisao je na hebrejskom.

- Čestitam izabranom predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu. Već se radujemo zbog naredne četiri godine - glasila je njegova čestitka.

Ranije je Tramp govorio o tome da želi da Izrael što prije okonča rat u Pojasu Gaze, a neki izvori kažu da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu rekao da to treba uraditi do trenutka kad se on vrati u Bijelu kuću, u januaru.

Osim toga, Tramp je ranije tvrdio da bi u roku "od 24 sata" završio rat u Ukrajini, ali nije govorio detaljno o tome kako.