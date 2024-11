Profesor Adnan Huskić za "Avaz": Tramp vrlo spreman ulazi u Bijelu kuću, pred EU su teška pitanja

Sa Donaldom Trampom kao predsjednikom, novi sastavom Senata, te ulaskom dvoje novih sudaca u Vrhovni sud, imaće velike reperkusije na način funkcioniranja američkog društva, smatra profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar Adnan Huskić. On očekuje snažniju reradicionalizaciju SAD, mnogo više podjela u socijalnom, društvenom, posebno identitetskom smislu, pa čak i naglašeniju ulogu religije u državi.

- Ovo je, po meni, ključni generator nestabilnosti u SAD koja će doći kao rezultat Trampovog mandata. Drugi dio je ekonomska politika, koja ni na domaćem, ni na međunarodnom planu nije pretjerano različita od one kakvu je vodio Džozef Bajden. To je nastavak jedne protekcionističke, merkantelističke politike SAD-a. Da Amerika više nije šampion globalizacije, kakav je bila na kraju Hladnog rata, to je manje – više svima jasno. Amerika se sada sve više zatvara u sebe, naklonjena tome da uradi repatrijaciju industrije i da deglobalizira svijet – kaže Huskić.

Trampa opisuje kao „živopisnijeg“ predsjednika u njegovim politikama i načinima na koje ih provodi. Na globalnom planu neprijateljski je nastrojen prema multilateralnim strukturama, ali treba sačekati da se vidi hoće li doći do suštinskih promjena politike SAD-a na tom planu.

- Za razliku od prošlog mandata, kada je bio okružen ljudima koji su još uvijek bili svjesni važnosti očuvanja demokratija, procedura, principa "checks and balances", sada vrlo spreman ulazi u Bijelu kuću i programski će ojačati svoju administraciju. Zato neće biti nemogućnosti da u potpunosti implementira politike koje želi. Skepticizam prema NATO-u, odnosi sa Evropom, svoju ekonomsku politiku baziraće na protekcionizmu, dizanju tarifa pa i prema Evropi ... na globalnom planu ćemo svjedočiti pojavi jedne veće, ali u stvari identične Kine. To je način na koji će Amerika funkcionisati – ističe Huskić.

Brojne su dileme vezane za sigurnosnu strukturu u Evropi, gdje SAD imaju ključnu ulogu, pa očekuje da EU napokon da odgovore na pitanja koja su dugo gurana „pod tepih“.

- Pred Evropu se stavljaju teška pitanja, a Evropa nikada razjedinjenija. Pitanja su ko smo mi, dokle smo, šta je EU, gdje završava, kakav je način donošenje odluka, hoće li EU biti razuđenija ili jača, sve su to pitanja na koja Evropljani nisu htjeli da pokušaju dati odgovor zato što je jednostavno svima bilo fino. Taj period je prošao. Tramp je jedan od onih koji kataliziraju te procese. Sa Haris bi postojala ta neka vrsta kontinuiteta, ali je povlačenje SAD iz Evrope evidentan u zadnjih 30 godina. Ko ne želil da to vidi, ne želi da se uhvati u koštac sa faktima. Ja očekujem da Tramp otvori ozbiljnu diskusiju u Evropi gdje i kako dalje, što držim da je nužno jer je na ta pitanja trebalo odgovoriti i ranije. Dakle, u unutrašnjoj i vanjskoj politici ovo jeste u jednu ruku kontinuitet, ali Tramp sve to učini mnogo živopisnijim i vidljivijim – kaže profesor Adnan Huskić.