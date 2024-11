Lukašenko: Kamala Haris je heroina, odlično se snašla, ne bi trebala plakati

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko (Alexander Lukashenko) razgovarajući s novinarima je iznio svoje dojmove o predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Svakako, Tramp (Trump) je moćna figura. Šta god osjećao prema njemu, on je važna osoba. Bilo je teško vjerovati da bi mogao pobijediti. Pucano je na njega. Bio je pod pritiskom. Htjeli su njega i ostale zatvoriti, ali on je jurio kao buldožer. I to nakon naizgled neuspješnog mandata. Naizgled neuspješnog. Kamala... Kamala je heroina i ne bi trebala plakati. Gledao sam je danas. Uznemirena je jer je izgubila. Amerika je bila zrela da izabere crnog predsjednika, ali Amerika još nije zrela da izabere ženu. Amerika nije spremna na to. Ona je učinila sve moguće i nemoguće. Odlično se snašla. Zato ni u kom slučaju ne bi trebala plakati – poručio je on, prenosi bjeloruska državna novinska agencija BelTA.

Istaknuo je da demokrati nakon poraza nisu pozivali svoje pristaše na proteste ili naoružali da napadnu vlast. Prema Lukašenku, to je lekcija koju bi bjeloruska opozicija trebala naučiti.

- Ako izgubite, budite spremni nastaviti raditi. To je dobar primjer za cijeli svijet od strane Demokratske stranke - poručio je.

Tvrdi da ga nije bilo briga ko će pobijediti na izborima u SAD-u.

- Znam da imam komad zemlje koji moram čuvati i braniti. Imam svoje ljude. Jednostavno izražavam svoje mišljenje. Nije mi bitno ko će pobijediti na izborima, već politika kakvu će Amerika voditi jer ona predstavlja trećinu svjetske ekonomije, a ekonomija je ključna stvar - napomenuo je.

Uvjeren je da Donald Tramp i Kamala Haris (Harris) ne bi dobili niti jedan glas na predsjedničkim izborima u Bjelorusiji zbog sulude politike koju vode u SAD-u.

- To je čisto američka varijanta. Upalilo je. To je njihova stvar - zaključio je.