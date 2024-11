Dok mnogi (ne)opravdano strahuju, Dodik slavi: Šta pobjeda Donalda Trampa znači za BiH

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, s priličnim je ushićenjem dočekao pobjedu Donalda Trampa (Trump) te mu je među prvima uputio čestitku. Ovaj put otišao je i korak dalje, pa je na glavu stavio dobro poznati crveni kačket s natpisom „Make America Great Again“ (simbol Trampovog političkog angažmana) te je organizirao i koktel prijem u Banjoj Luci povodom toga. Radost bi, vjerovatno, bila i potpunija da Donald Tramp uopće zna ko je Milorad Dodik, što nije izvjesno.

Velike nade

Dodik, barem kada je njegova retorika u pitanju, polaže velike nade u Donalda Trampa. Tokom posljednjeg boravka u Rusiji, Dodik je i javno rekao kako će proglasiti nezavisnost Republike Srpske u slučaju Trampovog povratka na vlast.

- Ako se dogodi da Donald Tramp pobijedi na američkim predsjedničkim izborima, mogu se pojaviti određeni uslovi da se to dogodi - kazao je Dodik tada.

Ove nade nisu potpuno bez temelja. Tramp neslužbeno pripada globalnom bloku desničarskih populista i suverenista koji ne gledaju blagonaklono na međunarodni liberalni poredak i čiji mnogi pripadnici pokazuju otvorene simpatije prema ideji otcjepljenja RS. I sam Stiv Benon (Steve Bennon), bivši blizak Trampov savjetnik i saradnik, svojevremeno se sastao s tadašnjom predsjednicom RS Željkom Cvijanović.

Trend koji se generalno može očekivati s Trampovom pobjedom, ako u svim porama vlasti uspije nametnuti kurs svoje politike, a to su izolacionizam i okretanje ka Americi i njenim interesima, jeste vjerovatno smanjenje intervencionizma glede unutrašnjih pitanja zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine.

Historijska lekcija

No, ako pogledamo bližu historiju, tj. šta se u praksi dešavalo tokom prvog Trampovog mandata, Dodik i nema previše razloga za optimizam. Naime, Dodiku su sankcije uvedene još 2017. godine, uoči Trampove inauguracije, kao odgovor na Dodikovu dugotrajnu politiku podrivanja integriteta Bosne i Hercegovine te kontinuirano pozivanje na secesiju RS. Iako je Dodik ovo pripisivao bivšoj Obaminoj administraciji i tvrdio da će novi predsjednik imati drugačiji pristup, Trampovi ljudi nisu ni pomišljali da Dodika skinu s liste, niti se predsjednik i na koji način uspio približiti tadašnjoj administraciji.

Dodik sada vjerovatno vjeruje da će Tramp voditi mnogo drugačiju politiku te da bi se eventualno i u Vašingtonu mogla pronaći pokoja simpatija za njegov secesionistički plan ili barem spremnost na popuštanje rigoroznih sankcija kojima je izložen.

No, to je još sve na nivou lijepih želja, bez ikakvog uporišta u realnosti da će se politika SAD prema BiH i državnom pitanju na ovim prostorima zaista promijeniti. A u jednoj stvari i republikanske i demokratske administracije imali su jedinstven stav prema BiH -

podržavati njenu cjelovitost i suverenitet. U međuvremenu, Dodik i njegovi najbliži saradnici ostaju na crnoj listi SAD. A nada posljednja umire.

Bez pregovora

Kada je u pitanju odnos prema regionu, politički analitičar Dušan Janjić ne očekuje nikakve promjene u politici SAD.

- Na pokušaje secesije Tramp bi reagovao oštrije nego Džo Bajden (Joe Biden). Ne bi vodio pregovore, jer im to žarište ne treba. Ne znam zašto bi on Dodika stavio na dnevni red, a dok on preuzme vlast, ova administracija bi mogla završiti s Dodikom - smatra Janjić.