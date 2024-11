Maoz Inon, izraelski mirovni aktivista, za "Dnevni avaz": Moje ubijene roditelje neće vratiti ubijanje palestinske djece

Sa svojim palestinskim prijateljem Abu Sarahom (44), palestinskim novinarom i mirovnim aktivistom čiji je brat preminuo nakon mučenja u izraelskom zatvoru, osnovao je pokret s ciljem uspostavljanja trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca.

Od napada 7. oktobra njih dvojica su, osim u medijskim intervjuima, na konferencijama i u kućnim krugovima, održali otvoreni razgovor na TED konferenciji, te se susreli s diplomatima, a nedavno i s Papom.

Osveta ne vodi nikud

U razgovoru za „Dnevni avaz“ Maoz kaže da, iako su mu roditelji ubijeni, ni na momente nije pomišljao na osvetu.

- Osveta vodi u samo novi krug patnje, mržnje, ludila, razaranja i novih ubistava. Moje roditelje neće vratiti ubijanje palestinskih roditelja, djece, supruga i muževa. Samo će poticati nove krugove nasilja i osvete kojima nema kraja. Judaizam nam govori da samo Bog ima pravo na osvetu - govori Inon.

Kaže da saosjeća s građanima Bosne i Hercegovine i razumije njihov bol zbog ratnih stradanja koja su prošli te da, iako možda mnogi u našoj zemlji nisu zadovoljni mirovnim rješenjem, ono je bolje od bilo kakvog rata, te da isto želi za svoju zemlju.

- S jedne strane imate Netanjahua i njegovu vladu u kojoj učestvuju jevrejski radikali koji žele jevrejsku supermaciju, preuzeti potpuno Gazu, tu naseliti Jevreje, uspostaviti jevrejsku vlast i riješiti se Palestinaca. S druge strane, imate Hamas čiji je cilj brisanje jevrejske države. I jedni i drugi uzvikuju „od rijeke do mora“. No i jedni i drugi svoje narode vode u propast. Od rijeke do mora živi 7 miliona Jevreja i živi 7 miliona Palestinaca i oni će tu i ostati, moramo naći mirovno rješenje za njih - navodi Inon.

Netanjahu nije Izrael

Maoz je, također, veoma kritičan prema odnosu koji većina zapadnih država danas ima prema Izraelu.

- Podrška Netanjahuu nije isto što i podrška Izraelu. Ko podržava Izrael, neće podržati Netanjahua, jer taj čovjek svojim supremacističkim politikama i ratnim razaranjem baca sramotu na kompletan Izrael, a zapadne države mu još oružje daju. Zapadnim diplomatima tokom susreta to uporno ponavljam – to je kao da pijanom čovjeku dajete ključeve do svog automobila. Da mu zaista želite dobro, oduzeli biste mu ključeve potpuno. Netanjahu je u ovom trenutku pijanac s ključevima u rukama od ubojitih projektila - ističe Inon.

Mir moguć

Inon vjeruje kako je za postizanje mira potrebno iz temelja promijeniti vrijednosti i narativ u društvu.

- Nijedno političko rješenje nije rješenje ako ne promijenimo umove ljudi. Imate primjer Ruande koja je nakon stravičnog genocida postala funkcionalna jedinstvena država plemena koja su ratovala i imate primjer Rusije i Ukrajine koje su se podijelile na dvije države, ali sada ratuju. Naš pokret smatra da je ostvariv cilj mir do 2030. godine, ali preduvjet za to je da narodi shvate da im radikalne politike neće ništa donijeti.

Četiri godine nakon krvavog Jomkipurskog rata, u trenutku kada su Izrael i Egipat smatrali jedni druge najvećim neprijateljem, predsjednik Egipta Anvar Sadat i premijer Izraela Menačem Begin potpisali su mir uz posredovanje američkog predsjednika Džimija Kartera (Jimmy Carter.

To je dovelo do trajnog mira i normalizacije odnosa između dvije zemlje. U ime toga, Izrael je Egiptu vratio kompletan Sinaj. I to su, nakon svih užasa, Jevreji opet spremni, da se odreknu nečega ako će shvatiti da im to trajno garantuje mir i sigurnost. Ali za to morate promijeniti vladajući narativ - ističe Inon u razgovoru za „Dnevni avaz“.