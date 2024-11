Zelenski: Ukrajini su potrebni paketi oružja, a ne riječi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ključno djelovati zajednički i odlučno na međunarodnoj sceni kako bi se spriječila mogućnost "ruskog terora", naglašavajući da Ukrajina ne treba samo riječi, već konkretne pakete oružja.

- Svaki put kada Rusija pokuša da uništi naše živote, ključno je da odgovorimo kolektivno i odlučno na međunarodnom nivou kako bismo smanjili i blokirali potencijal za teror. Ukrajini je potrebna snaga da to postigne. To je jedini način da se postigne pravedan mir i da se okonča ubijanje našeg naroda. Protivvazdušna odbrana, sposobnosti dugog dometa, paketi oružja i sankcije protiv agresora — to su akcije koje se zahtjevaju, a ne samo riječi - naveo je Zelenski na platformi X.