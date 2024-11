"Tata, ovo mora da uradiš": Kako je sin Baron (18) pomogao Trampu da pobijedi na izborima

Pobjedu na nedavno održanim izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odnio je i zato što je uspostavio komunikaciju s muškarcima starima između 18 i 34 godine, desnici naklonjenim mladićima koji na internetu slušaju razne podcaste, prate borilačke sportove, igraju videoigre te ulažu u i pričaju o kriptovalutama. Trump se ovoj evidentno potentnoj grupi glasača obratio zbog savjeta koji mu je dao 18-godišnji sin Barron, a njihove je glasove osvojio zato što ih osobe srednjih godina i mainstream mediji uglavnom ignoriraju, piše The Telegraph. Stručnjaci kažu da su oni prirodno skloniji Trumpu nego drugim političarima, ali da ih je teško motivirati da izađu na birališta.

Popis podcasta

Suvoditeljica Trumpove predizborne kampanje Susie Wiles zadužila je 27-godišnjeg konzultanta Republikanske stranke Alexa Bruesewitza da sastavi popis podcasta u kojima bi Donald Trump mogao gostovati. Bruesewitz je sastavio popis te zatim nazvao Trumpa. "Jesi li o ovome razgovarao s Barronom?", pitao je navodno Trump Bruesewitza. "Nazovi Barrona, vidi što on kaže i onda mi se javi", rekao je predsjednički kandidat Republikanske stranke 27-godišnjem konzultantu.

Barron je rekao da bi njegov otac u lov na glasove desnici naklonjenih mladića koji dosta vremena provode na internetu trebao krenuti uz pomoć Adina Rossa, kontroverznog provokatora koji je popularnost stekao tako što je na online streaming platformi Twitch uživo prenosio svoje igranje videoigre "NBA 2K20". Ross je tamo upoznao košarkaša Bronnyja Jamesa, sina jednog od najboljih košarkaša svih vremena LeBrona Jamesa. Rossu je zbog širenja govora mržnje više puta zabranjivano emitiranje na Twitchu. Ross je svojevremeno prijateljevao s kontroverznim raspačivačem mizoginičnih stavova Andrewom Tateom, a na jednom svojem kanalu ugostio je bijelog suprematista, antisemita i neonacista Nicka Fuentesa. Rossova publika broji otprilike 13 milijuna ljudi.

Trump je Rossa u kolovozu ugostio na svom imanju Mar-a-Lago u saveznoj državi Floridi. Tamo su snimili epizodu Rossova podcasta koja je samo na online video platformi YouTube pogledana više od 2,6 milijuna puta. Trump je kasnije gostovao u podcastima kontroverznog utjecajnika i kečera Logana Paula, globalne podcast zvijezde Joea Rogana te igrača američkog nogometa Willa Comptona i Taylora Lewana. Uz to, gostovao je i na popularnom YouTube kanalu NELK te nekolicini drugih kanala. The Telegraph piše da sve te ličnosti i kanali dijele neka bitna obilježja - neformalni su, muževni, neozbiljni, nezreli i, najvažnije, obožavaju Trumpa i sve što predstavlja.

Prilika da hvale i kritizira

Ross je Trumpu dao priliku da nahvali ili kritizira poznate javne ličnosti poput tech milijardera Elona Muska i progresivne ljevičarke Alexandrije Ocasio-Cortez, a vlasnici kanala NELK pokazivali su mu "štoseve" koje su zbijali na račun žitelja liberalne gradske četvrti u San Franciscu. Trump je utjecajniku i kečeru Loganu Paulu dao majicu sa svojom fotografijom koja je nastala nakon što je uhićen i sloganom "Nema predaje". Trumpovo gostovanje na YouTube kanalu Logana Paula pogledano je 6,7 milijuna puta. The Telegraph navodi da spomenuta gostovanja i intervjui nemaju obilježja novinarstva te da Trumpa njegovi domaćini niti jednom nisu pozvali na red.

Podršku Trumpu dao je glavni izvršni direktor organizacije za borilačke sportove Ultimate Fighting Championship Dana White. On je bio na pozornici na kojoj je Trump nakon pobjede na izborima održao svoj pobjednički govor. White se te večeri tijekom obraćanja okupljenima zahvalio podcasteru Joeu Roganu, komentatoru UFC-ovih borbi. The Telegraph piše da se Trump i White već godinama međusobno hvale i podržavaju. Roganov razgovor s Trumpom trajao je preko tri sata i pogledan je 45 milijuna puta. Taj je intervju bio od velike važnosti za Trumpa jer je Rogan ranije istupao protiv njega.

The Telegraph navodi da se Trump u tim okruženjima odlično snalazi te da se njegova hvalisavost i hiperboličnost u njih izvrsno uklapaju. Telegraph dodaje da je Trump tijekom tih gostovanja bio mirniji, dovitljiviji i zaigraniji nego na formalnim skupovima. Uz to, ti su mu sugovornici dali priliku da priča o stvarima o kojima zaista nešto i zna kao što su UFC, kečeri i američki nogomet. S Loganom Paulom razgovarao je čak i o vanzemaljcima.

Ofanziva urodila plodom

Ta je Trumpove ofanziva urodila plodom. Njegova protukandidatkinja na izborima Kamala Harris na nedavnim je izborima izgubila dosta glasača starih između 18 i 29 godina. Riječ je o biračkom tijelu koje tradicionalno glasa za Demokratsku stranku. Harris je osvojila 54 posto glasova birača koji su stari od 18 do 24 godine i 53 posto glasova birača koji su stari od 25 do 29 godina. Trump je u tim kategorijama osvojio 42 posto, odnosno 45 posto glasova. Te su razlike na izborima 2020. godine bile bitno veće. Joe Biden osvojio je 65 posto glasova birača starih između 18 i 24 godine, a Trump 31 posto. Što se tiče ovih starih od 25 do 29 godina, Biden je osvojio 54 posto, a Trump 43 posto.

S druge strane, Kamala Harris se oslanjala na podršku bogatih holivudskih zvijezda koje nisu u doticaju sa životima glasača da kojih je htjela doprijeti.